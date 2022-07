Después de cuatro meses, Will Smith reaparece y rompe el silencio Con un video de más de cinco minutos, el actor explica que ha buscado a Chris Rock, quien todavía no está preparado para discutir lo que pasó

Han pasado cuatro meses desde la última vez en la que Will Smith tomó sus redes sociales para pedir una disculpa después de lo sucedido en la entrega del premio Oscar, cuando ante una broma de Chris Rock, subió al escenario y lo golpeó en el rostro. La noche fue caótica, de primer momento no se entendía si esto era parte del guion, pero conforme pasaron los minutos, las cosas fueron claras, el enojo de Smith era real y su reacción era genuina. Aunque a lo largo de la noche, cuando Will ganaba el Oscar y después celebraba en la afterparty, parecía que el asunto había quedado atrás, la realidad es que apenas comenzaba. Las consecuencias llegaron con la renuncia de Smith a la Academia y su veto de asistencia a cualquier entrega del organismo. Desde entonces, poco se sabía de Smith y apenas este fin de semana, Rock se animó a bromear sobre lo sucedido. Ahora, Will toma la palabra y en un video de más de cinco minutos explica su postura en este momento y vuelve a disculparse por lo sucedido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Jada Pinkett se refiere por primera vez a la bofetada de Will Smith y dice que su familia está en plena 'curación'

La madre de Chris Rock habla sobre la bofetada de Will Smith: 'Cuando haces daño a mi hijo, me haces daño a mí'

En un formato de preguntas y respuestas, Will apunta que pasado un tiempo, considera que es importante dar voz a los cuestionamientos que recibió desde que sucedió todo esto. A pesar de que se intentó que se encontrara en un ambiente cómodo y cercano, se podía ver en momentos a un Will nervioso y tratando de expresar su sentir de la forma más honesta posible.

El acercamiento con Chris

Ante la primera pregunta, ¿por qué no se disculpó con Chris en su discurso? Will respondió: “Estaba nublado para ese entonces. Todo está nublado. Me he acercado a Chris y el mensaje que regresó es que no está listo para hablar, cuando lo esté me va a contactar. Así que, Chris te voy a decir, me disculpo, mi conducta fue inaceptable y estoy aquí cuando sea que estés listo para hablar. Quiero disculparme con la madre de Chris, vi la entrevista que hizo su madre y es una de las cosas que no me di cuenta en ese momento, no estaba pensando en todas las personas que se lastimaron en ese momento, quiero disculparme con la madre de Chris, con su familia, especificamente con Tony Rock, con quien tenía una increíble relación, Tony Rock era mi hombre, y esto es probablemente irreparable”.

“Pasé los últimos tres meses reviviendo y entendiendo los detalles y complejidades de lo que pasó en ese momento y no voy a tratar de desarrollar todo eso ahora, pero les puedo decir a todos que no hay una parte de mí que piense que esa era la manera correcta de comportarme en ese momento. No hay una parte de mí que piense que esa era la manera óptima de manejar una situación de falta de respeto o insultos”.

VER GALERÍA

Will Smith se refugia en la India un mes después de la polémica

¿Jada le pidió hacer algo?

Ante la pregunta sobre el involucramiento de Jada en el momento, continuó: “No. Tomé una decisión yo mismo, por mis propias experiencias, por mis historias con Chris, Jada no tuvo nada que ver con eso”. Will aprovechó ese momento y se disculpó con Jada, sus hijos y su familia, por la atención que trajo, también quiso disculparse con sus compañeros nominados, “Me rompe el corazón haber empañado su momento”, dijo conmovido.

La decepción de su público

Sobre la decepción que la gente se llevó al verlo en ese momento, Will confesó: “Decepcionar gente es mi principal trauma, odio cuando decepciono a alguien. Me duele, me duele psicológica y emocionalmente el no haber estado a la altura de la imagen que la gente tenía de mí…Estoy profundamente arrepentido y estoy tratando de estar arrepentido sin estar avergonzado de mí. Soy humano y me equivoqué…Le diría a esa gente que fue confuso, sé que fue impresionante, pero les prometo que estoy profundamente comprometido con poner luz y felicidad en el mundo. Si esperan, les prometo que volveremos a ser amigos”, finalizó.

VER GALERÍA