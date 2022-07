Se da a conocer el esperado veredicto en el juicio de Rooney vs. Vardy

Mientras de este lado del océano se estaba al pendiente del caso de Johnny Depp y Amber Heard, en Reino Unido había otro juicio que tenía a la audiencia en vilo, el que enfrentaba a las llamadas WAGS (novias y esposas de futbolistas) en una demanda por demás llamativa. Todo comenzó cuando Coleen Rooney, esposa del famosísimo Wayne Rooney, tomaba su cuenta de Instagram para contar que hacia tiempo había sospechado que alguien que la seguía en su perfil privado estaba vendiendo información a los tabloides. Decidida a descubrir quién era, comenzó a planear y decidió ir filtrando información falsa para tentar al espía. La investigación no sería en vano, pues después de un tiempo resultó que se trataba de Rebekah Vardy, esposa de Jamie Vardy. La publicación dio la vuelta al mundo, ganándole el apodo de Wagatha Christie a Coleen, pero Rebekah no se quedaría con los brazos cruzados y decidió demandar a la otra mujer por difamación.

Fue así como la corte británica vio uno de los juicios más particulares, pues en el estrado se escucharon todo tipo de situaciones inverosímiles. Desde la ‘pérdida’ del celular de la asistente de Vardy en el fondo del mar, justo antes de que lo tuviera que entregar como evidencia, hasta una serie de mensajes en los que se dejaba ver la enemistad entre las protagonistas del caso. Por supuesto, los regaños a Vardy por sus exabruptos en la corte no pasaron desapercibidos y todo esto se supo sin la necesidad de una transmisión en vivo, las cuales están prohibidas en Reino Unido.

Después de tres años de esta batalla, esta mañana se daba a conocer el veredicto, en el que la juez Justice Steyn explicaba: “Hubo muchas ocasiones en las que la evidencia fue manifiestamente inconsistente con la documentación de evidencia contemporánea…La señora Vardy generalmente estuvo indispuesta a hacer una concesión factual…Esto inevitablemente, afecta mi visión general de su credibilidad”. Manifestó que, aunque todo apunta a que fue la asistente de Rebekah quien entregó la información a los tabloides, ella sabía de esto y participó en el proceso.

La reacción de Coleen

Ante su triunfo en la corte, la esposa de Wayne Rooney, declaró a través de un comunicado: “Este no era un caso que buscara o quisiera. Nunca creí que debió haber ido a la corte a costas de tanta gente en momentos difíciles, cuando el dinero debió haber sido gastado de mejor manera ayudando a otros. Tanto antes como después de mis publicaciones en redes sociales en octubre del 2019, hice todo el esfuerzo de evitar la necesidad de un caso judicial tan extenso y público. Todos mis intentos de hacer fueron rechazados por la señora Vardy. Esto me dejó sin otra alternativa que seguir con el caso para defenderme y terminar la repetida filtración de mi información personal a The Sun. Estas filtraciones de mi cuenta privada de Instagram comenzaron en el 2017. Continuaron por casi dos años, invadiendo mi privacidad y la de mi familia. Aunque considero que la señora Vardy no tenía malas intenciones, el juicio de hoy deja claro que estaba en lo correcto en lo que publiqué en octubre del 2019. Finalmente, quisiera agradecer a mi equipo legal, mi familia, amigos y a todos los que me apoyaron, incluyendo al público, en estos difíciles y estresantes momentos”.

La respuesta de Rebekah

En su propio comunicado, Vardy expresó: “Estoy extremadamente triste y decepcionada de la decisión que la juez ha tomado. No es un resultado que haya anticipado, ni crea que sea justo. Tomé esta acción para reivindicar mi reputación y estoy devastada por el veredicto de la juez. La juez aceptó que la publicación de Coleen no era del interés del público y también rechazó la acusación de que yo era la ‘Wag secreta’. Pero en el resto de su juicio, estuvo mal y es algo que no puedo aceptar. Este caso se ha acabado. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron”.

