La aventura de Daniela Álvarez y Daniel Arenas por tierras griegas

Las últimas semanas han sido completamente inolvidables para Daniela Álvarez y Daniel Arenas, pues se han sumergido en un romántico viaje por Europa. La primera parada fue en una de las ciudades más famosas del mundo: París, desde donde la pareja publicó algunas algunas postales con sus seguidores en redes sociales. La modelo compartió además un sincero mensaje de agradecimiento hacia su galán, quien en esta travesía ha confirmado una vez más que su amor es a prueba de todo. Y es que en el caso de la guapa colombiana, este viaje implicaba ciertos obstáculos, pues debido a la herida que se hizo hace unos meses en el pie, ha tenido que trasladarse en un vehículo especial. "Tú me enseñas cada día más el significado del amor incondicional, ese que no mira las dificultades o las circunstancias, ese que no ve lo que hace falta sino la esencia de mi corazón. Esta aventura ha estado llena de retos, aún y con mi herida en el pie sin poder caminar decidiste cruzar el mundo conmigo", escribió la exreina de belleza. En este tour por el Viejo Continente, la pareja quiso visitar también uno de los destinos más fascinantes del mundo: Grecia. Daniel y Daniela pudieron empaparse de la rica cultura griega y además conocieron las impresionantes ruinas que hay en Atenas, de hecho, días atrás coincidieron en uno de estos sitios con otra exreina de belleza: Irene Esser, quien turisteaba junto a Iván Sánchez. La colombiana y su novio no podían irse del país mediterráneo sin visitar Santorini, una de sus islas más icónicas, y retratarse frente a sus características fachadas color blanco; haz click abajo para ver todas las imágenes de esta romántica aventura.