Si Amber no hubiera apelado, Johnny hubiera dejado el juicio atrás, según Camille Vasquez

A pesar de que hace más de un mes se conoce el veredicto del juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp, el proceso legal parece no tener fin. Después de que el actor pusiera tierra de por medio y continuara con una nueva etapa de su vida, participando en la gira musical de Jeff Beck, la actriz concedió una entrevista en la que volvió a hacer los señalamientos por los que se le encontró culpable. En esta misma línea, sus abogados intentaron hacer que se desestimara el caso por lo que ellos consideraron inconsistencias, algo que les fue negado solamente un día después por la Juez Azcarate de Fairfax, Virginia. Pero ese no fue el final de su lucha y es que una semana después, ya se encontraban apelando el veredicto, lo que ya tuvo una respuesta casi inmediata por parte del equipo de Depp. Dejando claro que su cliente quiere dejar el pasado atrás, Camille Vasquez ha revelado que Johnny hubiera dejado el juicio atrás si Amber no hubiera apelado el veredicto.

Durante su entrevista con This Morning, Gayle King preguntó a Camille: “¿Es correcto el decir que si ella no hubiera apelado, ustedes tampoco lo hubieran hecho, habrían seguido adelante?”, sin lugar a dudas, la abogada respondió: “Sí, ese es una afirmación muy atinada”. Ante la sorpresa de la presentadora sobre la respuesta de Depp a este nuevo punto en el proceso legal, Camille explicó: “Era esperado. O sea, ella ha indicado desde el día que perdió el juicio que ella iba a apelar…Es un procedimiento legal muy estándar. Esperamos que la corte mantenga el veredicto, el que consideramos que era correcto y les permita a ambas partes seguir adelante”.

Johnny eligió a Camille personalmente

Según narró Gayle durante su entrevista, fue el mismo Johnny quien eligió a Camille como parte de su equipo legal, sobre lo que la abogada detalló: “He tenido el placer de trabajar con Johnny por cuatro años y medio. Así que he trabajado en todas sus litigaciones previas. Este caso, obviamente, era el más personal para él. Era importante el tener una mujer en el equipo”, cuando se le preguntó el por qué de esto, continuó: “Este es un caso que necesitaba una perspectiva femenina y yo fui la afortunada elegida para el trabajo, y lo tomé”. Al cuestionarle si la palabra correcta era ‘afortunada’, sin reparos, Camille dijo: “Yo pienso que sí. O sea, pienso que trabajo arduo y suerte, no puedes desestimar que hubo una combinación de ambos, ¿sabes? Por supuesto, es una cantidad tremenda de horas, pero también es un poco de suerte. Y no es un trabajo que me tome a la ligera. Era su nombre. Era su vida. Era importante”.

En qué va el proceso

Apenas la semana pasada, justo siete días después de que la Juez Azcarate negara la petición del equipo legal de Heard de desestimar el juicio, se interpuso la apelación en contra del veredicto al que se llegó al juicio -en el que la actriz debe pagar a su exmarido alrededor de 10 millones de dólares-. Un día después de esto, los representantes legales de Depp interpusieron su propia apelación contra la decisión de pagar 2 millones a Heard. Según explicaron los abogados, este último movimiento fue con el fin de que la corte tenga toda la información necesaria al considerar la petición de la actriz.

Como se ha podido ver en las últimas semanas, los movimientos del equipo de Depp suelen ser reactivos a las acciones de los abogados de Heard, por lo que su apelación no ha sido una sorpresa.

