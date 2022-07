La reaparición de Selena Gomez con Francia Raisa

Los 30 años de Selena Gomez le han llegado en un gran momento, no solamente se le ve triunfando en la televisión con Only Murders In the Building, sino que se le ve más cómoda consigo misma que nunca. Una serie de proyectos en puerta, entre los que destaca el trabajo que hace con su marca de maquillaje Rare Beauty, no la aleja de su amor por la cocina -que ya ha llevado a la pantalla chica- y logra balancear todo para mantener las amistades más importantes para ella. Fue toda una sorpresa verla en la boda de Britney Spears disfrutando con otras famosas, pero no sería el único encuentro especial que tendría. A punto de festejar su cumpleaños, se reunió con Taylor Swift, con quien hace tiempo no se le veía. Siguiendo esta misma tónica, ahora en su Tiktok, Selena ha protagonizado uno de los reencuentros más esperados por sus fans, el que ha tenido con Francia Raisa, con quien no se dejaba ver en público desde hace algunos años.

Aprovechando una de las tendencias más populares de la red de moda, Selena y Francia empezaron a jugar ‘He’s a 10’, un simpático escenario en el que se analiza lo que se está dispuesto a aceptar en una cita si el chico en cuestión es un buen partido. La dinámica llamó la atención de los usuarios, pero lo que verdaderamente resalta entre los fanáticos de Selena es el que haya vuelto a aparecer con Francia, a quien se consideraba su mejor amiga. Su amistad era tal que Francia aceptó ser la donadora de riñón de Selena hace algunos años. Desde entonces, se hablaba de un distanciamiento entre ellas, el cual ha sido echado por tierra con este nuevo video que ha sido ampliamente celebrado. Este video se suma a las imágenes que mostraban a Francia en la fiesta de cumpleaños de Selena, que fueron detectadas por algunos de los fans de la cantante -antes de esto, el último evento público en el que aparecieron fue en el 2017-.

La amistad entre Selena y Francia comenzó en el 2007, cuando las actrices fueron invitadas a visitar un hospital infantil juntas. El lazo que comenzó aquel día, continuaría a lo largo de los años y sería en el 2017, cuando ante la necesidad de un trasplante para Selena por complicaciones con la enfermedad de Lupus que padece, que Francia aceptaría ser su donadora. La noticia la daban a través de Instagram al compartir una fotografía en la que se veía a las dos en sus respectivas camas de hospital después de que la cirugía fuera exitosa.

El agradecimiento de Selena

A pesar de que en los últimos años no se les había visto juntas, en marzo del 2021, Francia decidió escribir sobre la importancia de las donaciones de órganos, a lo que Selena respondió compartiendo su escrito con el mensaje: “Gracias por bendecirme. Estoy por siempre agradecida contigo”.

El mensaje de Francia leía: “Si me has estado siguiendo por un tiempo, sabes que he mantenido mi proceso de donación de riñón de forma muy privada. Sin embargo, pienso que he llegado al punto de mi vida en el que me siento cómoda y segura de hablar sobre mi experiencia, y usar mi plataforma para hacer consciencia sobre las distintas enfermedades de riñón que afectan a la población. Mientras yo no me vi afectada personalmente por una enfermedad de riñón, he visto los efectos de primera mano y quiero hacer mi parte al ayudar a educar a otros sobre esto. Así que en honor del Día Mundial del Riñón, vamos a hablar del impacto de la enfermedad de riñón y cómo podemos trabajar para que aquellos con padecimientos del riñón vivan bien”.

