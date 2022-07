Toño Mauri y su revelación más personal: 'Yo no podía tener hijos'

A decir de Toño Mauri, la vida ha sido generosa con él, pues le ha dado invaluables regalos que él ha recibido lleno de agradecimiento. Uno de ellos fue sin duda la segunda oportunidad que tuvo para vivir y de abrazar a sus seres queridos, esto luego de la crisis de salud que vivió en 2020 derivada del Covid. El actor ha hablado abiertamente de esta experiencia y ha reconocido que gracias al apoyo incondicional de su familia, al esfuerzo de los médicos y a su fe, pudo salir adelante. Sin embargo, éste no ha sido el único obsequio que ha recibido a lo largo de sus casi 58 años, pues hace tiempo fue bendecido con la paternidad. Todos saben que el intérprete tiene dos hijos, Antonio Jr y Carla, sin embargo, pocos conocen que detrás de su papel de padre hay una historia en la que él tuvo que superar todos los obstáculos para materializar su sueño de crear una familia junto a su esposa Carla Alemán.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En la reciente entrevista que concedió a Yordi Rosado para su canal de YouTube, Toño ahondó en sus inicios en las telenovelas luego de su paso por la agrupación musical Fresas con crema, y de cómo procuró siempre que su carrera no desplazara a su vida personal. "Yo también buscaba que no me absorbiera tanto porque yo quería llevar una relación formal con Carla y yo sabía que para llevar una relación formal con Carla tenía que darle su tiempo", comentó. "Entonces dije: 'Quiero hacer lo que me gusta pero en una medida y sin llegar a la fama... No, no, simplemente para estar bien, (poder) hacer lo que me gusta", confesó el actor, quien terminó por convertirse en uno de los galanes favoritos de la pantalla chica en la década de los 90.

VER GALERÍA

En ese momento de la charla, el anfitrión puso sobre la mesa el tema de la paternidad y le preguntó a Toño si él y su esposa siempre habían deseado tener dos hijos. Y fue entonces cuando el actor hizo una importante revelación: "Yo no podía tener hijos". El intérprete ahondó en esta situación que muchos desconocían, ente ellos aparententemente Yordi también, pues reaccionó muy sorprendido. "Cuando nos casamos y empezamos a buscarlos pues revisaron a Carla y Carla estaba perfecta, entonces me revisaron a mí y resulta que era yo el que tenía el problema", contó. Mauri explicó que pese a esta situción, las probabilidades de que tuviera hijos no eran nulas, así que los médicos se decidieron a investigar las causas de su problema. "Llegaron a la conclusión de operarme... Me operaron en Houston", recordó. "Me dijo el doctor: 'Te vas a tardar un año en lo que tu cuerpo vuelve otra vez a entrar en su proceso natural", explicó.

VER GALERÍA

Toño relató que tras este periodo de espera llegaron las buenas noticias. "Y justo al año se embaraza Carla... Se embaraza y pues felices todos", recordó. Desafortunadamente la alegría no duró tanto como ellos hubieran deseado. "Desgraciadamente a los tres meses perdimos al bebé...", reveló. El actor y su esposa no perdieron la fe y se mantuvieron firmes en su anhelo de convertirse en padres, y finalmente se hizo realidad. "Inmediatamente se volvió a embarazar y nació Carla Teresa... Pero fue gracias a la operación", aseguró. El intérprete explicó que el problema se volvió a presentar después y se dieron cuenta de ellos cuando él y su esposa quisieron tener más hijos. "Tendría que haber pasado otra vez todo el proceso, pero es un proceso muy duro como hombre, el proceso del cuerpo, la operación, fuertísima", admitió. Y aunque al parecer Toño y su esposa desistieron en su propósito de crecer más su familia, el actor aseguró que por sus hijos volvería a someterse a aquel tratamiento sin pensarlo dos veces. "Me lo volvería a echar, uno por hijo, sin problema...", dijo entre risas.

VER GALERÍA

Muchos hijos, el deseo de Toño para su hija Carla

En mayo del año pasado este año, Toño Mauri vivió uno de los momentos más especiales de su vida cuando entregó a su hija en el altar. Tras recuperarse de su doble traspante de pulmón, el actor tuvo la oportunidad de presenciar en primera fila la boda de su hija Carla con Pablo Fernández, un momento que sin duda quedó para siempre en su memoria. Al hablar de aquel entrañable instante Toño habló de lo mucho que le ilusionaba a él y a su esposa en abuelos y ver a sus hijos críar a los suyos. "Le deseé que tengan muchos hijos; yo quisiera ser un abuelito con muchos nietos", confesó a TVyNovelas en junio de 2021. "Ellos son muy paternales, a mi hija le encantan los niños y a Pablo también. Estoy seguro de que pronto habrá una buena noticia. Me imagino que no se van a tardar mucho, porque es algo que a ellos les gustaría”, comentó entonces. El galán de telenovelas no estaba para nada equivocado, pues en diciembre de ese miso año, Carla Mauri anunció con gran alegría su embarazo. Finalmente en marzo, los Mauri le dieron la bienvenida a Carla Isabelle, quien se ha vuelto la adoración de toda la familia.

VER GALERÍA