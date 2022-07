La colorida fiesta de cumpleaños de Amaïa, la hija de Bárbara Coppel

Bárbara Coppel disfruta de una vida de ensueño al lado de su esposo Alejandro Hank Amaya y sus adorables hijos Amaïa, Bastien y Killian. Al hablar de su matrimonio, la socialité no tiene más que halagos hacia su marido, a quien conoció en el colegio. "Nos llevamos súper bien, de hecho, cuando se va, lo extraño, todavía estoy en ese stage (etapa) de mi matrimonio y espero permanecer en ella siempre", confesaba el año pasado en el podcast La burra arisca. Plena en su papel de madre, la también empresaria ha convertido a sus pequeños en los protagonistas de sus redes sociales, donde a menudo comparte algunos vistazos de su día a día en familia. "La mayor felicidad de mi vida", ha confesado sobre su maternidad. Hace un par de días, su primogénita celebró su sexto cumpleaños, y como era de esperarse, Bárbara no pasó por alto esta fecha tan especial. "Te adoramos chiquitita, feliz cumpleaños. No hay pie de foto suficiente para tanto amor", escribió en su Instagram al compartir algunas lindas postales de la festejada. Y además de esta dedicatoria, Amaïa tuvo una espectacular celebración la cual estuvo llena de detalles coloridos: el pastel, la decoración y hasta la piñata, de hecho, fue uno de los momentos favoritos de la fiesta para la pequeña, quien demostró su fuerza y habilidadad cuando fue su turno de pegarle. Haz click abajo para ver lo bien que la pasó junto en su día junto a sus papás y hermanitos.