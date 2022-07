Amanda Miguel a 6 meses de la partida de Diego Verdaguer: 'Lo tengo en mi corazón todo el tiempo'

Han pasado seis meses desde que la industria de la música se tiñó de luto por el sensible fallecimiento de Diego Verdaguer. El cantante de origen argentino murió a los 70 años murió en la ciudad de Los Ángeles, en donde había estado hospitalizado tras dar positivo a Covid-19. La partida del intérprete dejó un gran hueco en los corazones de sus fieles fans, pero sobre todo en los de sus familiares y amigos. Amanda Miguel, viuda de cantante, ha tenido que sobrellevar su ausencia, algo que no ha sido nada fácil, pues estuvieron juntos durante más de 40 años. El tiempo ha pasado desde que ella despidió por última vez al gran amor de su vida, sin embargo, su memoria sigue vívida y la acompaña a cada momento. La intérprete se ha sincerado sobre su vida sin Verdaguer, y además ha compartido detalles del especial proyecto que ha emprendido para homenajearlo.

Amanda Miguel y su hija Ana Victoria protagonizarán la gira Siempre te amaré Tour 2022, la cual realizarán en honor a Diego. Será el próximo 30 de julio cuando arrancarán esta serie de conciertos con una presentacion en Las Vegas. Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que ambas hablaron de este significativo concierto, la intérprete de Él me mintió abrió su corazón para hablar de su fallecido marido. “Yo siento a mi esposo todo el tiempo, él está todo el santo día junto a mí, dejó en nuestra casa una estela increíble de amor, de paz, que nunca antes había sentido con ninguna otra persona", comentó la cantante, en declaraciones retomadas por el diario Milenio. "Con mi marido claro que nunca me da ni poquito miedo sentirlo, al contrario siento su energía, su acompañamiento, su protección; muchas veces hasta le consulto cosas y siento que me dice que no esté triste", continuó. "Sí lo extraño muchísimo, ya no lo tengo para abrazarlo, pero lo tengo en mi corazón todo el tiempo", aseguró.

En su oportunidad, Ana Victoria habló de la importancia de vivir al máximo cada instante, pues destacó que la vida es fugaz e impredecible. "Hay que disfrutar la vida porque de verdad nunca sabes cuando es tu último día, tu último abrazo, beso, así que hay que vivir la vida con intensidad, agradecer un cuerpo sano, que funcionamos, todos esos momentos de agradecimiento son la gran terapia, agradecer lo que sí tienes", comentó la intérprete. Su madre estuvo completamente de acuerdo con esta afirmación: "Sí, porque la vida es hermosa y como dice la canción con la que abrimos el show: 'La vida se va, se va, se va'. Se llama La carcajada y tiene un mensaje tan hermoso, porque también el concierto es un mensaje.", explicó. "Hemos decidido utilizar la música y las canciones que hemos creado para acompañar también otros corazones que, como nosotros, a lo mejor tienen alguna pérdida o algún dolor. Así se hace más llevadero cuando alguien le encuentra más de respuesta a este tipo de cosas que nos tocan vivir", reflexionó Amanda Miguel.

Ana Victoria reveló además que su padre dejó muchos proyectos pendientes a causa de su partida, sin embargo, dijo que tanto ella como su mamá tienen la intención de que todo llegue al público, quien por años cobijó a Verdaguer con su cariño y admiración. "Tenemos muchísimo material inédito que mi papá estaba produciendo, componiendo, y que prácticamente quedó listo", comentó la cantante de 38 años. "Estamos preparando unas sorpresas que al público le van a encantar, un proyecto bien bonito de grandes duetos que inició con los Auténticos Decadentes", adelantó. "Estamos ilusionadas porque toda esa estela de amor que sembró, se fortaleció al partir, y está influyendo muchísimo en todos los proyectos musicales que dejó avanzado, se están aterrizando de una manera preciosa", agregó la hija de Amanda Miguel.

El conmovedor mensaje con el que Amanda se despidió de su gran amor

Diego Verdaguer falleció el pasado 27 de enero, y fue hasta la madrugada siguiente que su familia confirmó el triste desenlace. Pasaron unos días antes de que su viuda rompiera el silencio y cuando finalmente lo hizo, compartió un sentido mensaje en el que expresó su profundo amor y agradecimiento hacia quien fue su compañero de vida. "Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida", escribió entonces la cantante, quien no escatimó en adjetivos para destacar las grandes cualidades de su marido. "Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste todoa todos, fuiste un amado amigo", continuó en su publicación. La cantante también expresó su admiración hacia Diego, con quien muchas veces compartió el escenario. "Un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección", agregó. "Hoy no se cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días. Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías… Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre", finalizó.

