'Todo esto nos enseña a valorar la vida', Anette Michel revela la razón por la que fue hospitalizada

Mientras Anette Michel disfruta del éxito que le dejó la telenovela Contigo Sí y se prepara para su próximo proyecto con TV Azteca, la también presentadora se ha mantenido cerca de sus fans a través de sus redes sociales, donde suele compartir los aspectos más relevantes de su día a día, así como su lado más personal, algo que le ha permitido mantenerse alejada de cualquier polémica, pues siempre es ella quien de primera mano suele compartir con sus fans los detalles de su vida. Tal y como sucedió recientemente, cuando la también actriz publicó una fotografía desde la cama de un hospital, lo que sin duda preocupó a sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse sobre si todo estaba bien con su salud, algo que la exconductora de MasterChef se encargó de aclarar de inmediato, dejando en claro que todo estaba bajo control.

Fue a través de su perfil de Instagram que Anette dio a conocer sobre su hospitalización por medio de una fotografía en la que se le podía observar recostada en una cama de hospital y conectada al suero, mostrándose con muy buena actitud, pues incluso posó con una gran sonrisa en el rostro, la cual se hacía evidente a través de su mirada, pues llevaba puesto un cubrebocas negro. De hecho, en la foto también aparece su enfermera, quien al igual que la presentadora, sonreía para la cámara, dejando en evidencia que, a pesar de estar en el hospital, todo estaba bien.

Por otro lado, la hermosa tapatía escribió un mensaje en el que habló sobre la importancia de procurar la salud y siempre atenderse ante cualquier indicio de que algo no está bien con nuestros cuerpos, aprovechando la ocasión para revelar la causa que la ha llevado a parar al hospital. “No todo es perfecto en la vida, sufrimos pruebas y ¡perdemos la salud! ¡Pero todo esto nos enseña a valorar la vida! ¡Gastroenteritis aguda!”, expresó la intérprete, dejando en claro que todo se trató de un mal menor y que ya estaba siendo atendida, por lo que ahora será cuestión de tiempo para que se recupere y retome su vida al 100.

La mañana de este miércoles, la actriz ha compartido cómo es que va su convalecencia, pues incluso mostró el sencillo almuerzo que disfrutó: “Desayuno de enferma”, expresó Anette mientras mostraba en un video que solo pudo comer un pan tostado, un té y un plátano. Cabe destacar que, desde que dio a conocer su ingreso al hospital, Anette fue cobijada por sus fans y amigos, quienes le desearon pronta recuperación. Entre los mensajes destacó el de Jimena Pérez ‘La Choco’, quien expresó: “Que te mejores, Anette”. También Anette Cuburu le mostró su apoyo a la presentadora por lo que comentó debajo de la publicación de Michel: “¡Recupérate ya! Hermosa tocaya”.

En búsqueda de nuevos horizontes

En marzo de 2021 los rumores sobre la salida de Anette Michel de TV Azteca fueron confirmados en una de las emisiones del programa televisivo Ventaneando, siendo Pati Chapoy la encargada de dar la noticia. Posteriormente, Anette habló sin filtros en una entrevista para TVyNovelas de los aspectos que la habían orillado a tomar esta decisión. “Puedo participar donde yo quiera o donde me ofrezcan, porque mi contrato con TV Azteca ya no se renovó. Las situaciones y las causas se quedan en el tintero, porque es un lugar en el que he estado varios años y no tengo nada malo qué decir sobre la empresa, pero la última administración no fue lo que esperaba…”, confesó en aquella charla.

