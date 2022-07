Después de meses, Chris Rock bromea sobre su pelea con Will Smith El comediante fue golpeado por el ganador del Oscar en plena ceremonia por un comentario que hizo sobre su esposa Jada

Parece que ha pasado mucho tiempo, pero han sido solo algunos meses desde que en la noche de los premios Oscar se viviera uno de los momentos más polémicos de la red carpet season. Todo sucedió cuando Chris Rock subió al escenario para entregar un premio y como parte de las bromas que tenía preparadas, incluyó una en la que comparaba a Jada Pinkett Smith con el personaje de Demi Moore GI Jane. Nadie sabía si era parte de la broma, cuando Will Smith se paró de su lugar y propinó un golpe al comediante. Los gritos de Smith dejaban claro que no era parte del guion y que estaba genuinamente molesto. Ante esto, se dio una ola de reacciones, tanto de famosos, como de la Academia y hasta del mismo Will, quien tuvo que disculparse públicamente y darse de baja del organismo. Pero hasta entonces, había alguien que se había mantenido ajeno al tema, Chris Rock. Ahora, con las aguas calmas, parece que el comediante ya se puede dar el lujo de bromear al respecto.

El comentario se dio durante el show que este sábado Rock protagonizó con los comediantes Kevin Hart y Dave Chapelle en el Madison Square Garden de Nueva York. A pesar de que hasta el momento se había alejado de la polémica, con unos meses de por medio, llegó el momento de reírse del asunto. “Cualquiera que diga que las palabras lastiman, no ha recibido un golpe en la cara”, dijo según reporta ET Online, al parecer el comentario se dio en el contexto de la cultura de cancelación, que ha afectado en últimas fechas la carrera de Chapelle. La broma continuó cuando Hart le regaló una cabra, por supuesto, de nombre Will Smith.

Al parecer, Rock pasa por un buen momento y ha dejado detrás la polémica que lo envolvió en aquel momento. Aunque se mantuvo alejado de las cámaras y no dio ninguna declaración oficial, se reportó que se negó a levantar cargos aquella noche y prefirió dejar el lugar, visiblemente consternado por lo que había pasado. En mayo, en su presentación en el Royal Albert Hall de Londres había hecho un velado comentario sobre el altercado, asegurando que solo hablaría de lo sucedido en Netflix, burlándose sobre los especiales de comedia que realiza el servicio de streaming, pero esta es la primera broma que hace de forma directa sobre el altercado.

Con algunos meses de distancia, buenas nuevas rodean al comediante y es que se dice que ha comenzado una relación con la actriz Lake Bell, con quien se le ha visto apareciendo en las últimas semanas.

La disculpa de Smith

A pesar de que en los últimos meses no se ha sabido nada de Will, que apareció por última vez en la India, incluso antes de que se diera la resolución de la Academia, el actor ya había hecho pública su disculpa para todos los involucrados. “He respondido directamente al aviso de audiencia disciplinaria de la Academia y aceptaré todas y cada una de las consecuencias de mi conducta. Mis acciones en la presentación de los 94 Premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencia global en casa. Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrado por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido”, se leía en el comunicado.

Para concluir, continuaba: “Quiero volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva el increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine. Entonces, renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El cambio lleva tiempo y me comprometo a hacer el trabajo para asegurarme de que nunca más permitiré que la violencia supere a la razón”.

