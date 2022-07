Renata Notni reflexiona sobre las bodas y compromisos: 'Hay veces que ponemos expectativas muy altas'

A sus 27 años, Renata Notni tiene un gran futuro por delante, tanto en lo profesional como en lo personal. La guapa actriz ha traspasado las fronteras para participar en proyectos fuera de México, sumándose a un grupo de connacionales que están triunfando con su talento en el extranjero. Y la realización no se limita a su carrera en la actuación, pues esta joven intérprete a atraviesa por una época de plenitud en temas del corazón, pues está feliz y enamorada de Diego Boneta. Convertidos en una de las parejas del momento, estos famosos han sido frecuentemente cuestionaos sobre sus planes juntos, pues muchos de sus fans están ansiosos por verlos dar el siguiente paso en su relación. Sin embargo, ellos han manifestado su postura de no apresurar las cosas. A propósito del próximo estreno de una de sus películas, Renata ha reflexionado sobre el compromiso, el matrimonio y las metas amorosas que tienen muchas mujeres.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El tema del matrimonio sigue de cerca a Renata, y no solo por la insistencia de la prensa respecto a su noviazgo con Boneta, sino también por sus proyectos profesionales. Y es que su película ¿Qué culpa tiene el karma? aborda de cierta manera este aspecto, de hecho su personaje, Lucy, se ve envuelta en un dilema cuando decide no seguir adelante con su compromiso. Al hablar de esta película de Netflix, que llegará a las pantallas el próximo 3 de agosto, la actriz compartió su postura respecto a este tema, asegurando que en muchas ocasiones es tanto lo que se espera del matrimonio que al final puede haber desilusiones. "Hay veces que ponemos expectativas muy altas en ciertos momentos de nuestra vida, como mujer cuando nos den el anillo o cuando nos casemos", expuso la intérprete en entrevista para el diario El Universal. "Decimos: 'El día que me case ya me realicé', y a veces no es lo que nos contaron, lo que vimos en las películas desde chiquitas y problablemente el momento que te va a hacer feliz va a llegar después", agregó.

VER GALERÍA

Además de meditar sobre este tipo de temas, Renata ha podido estrechar amistades gracias a este proyecto. Y es que protagoniza esta película junto a Aislinn Derbez, con quien se ha dejado ver en redes sociales conviviendo feliz más allá de los sets de grabación. La creadora de La Magia del Caos interpreta a la hermana de Notni en la ficción, y para ella además del tema de los amores y el compromiso, uno de los aspectos más destacables de la historia es justamente la relación fraternal. "Tengo una hermana y es mi mejor amiga, pero también hemos pasado por momentos difíciles y me pareció lindo que esta película no nada más se enfoque en la parte romántica, sino que hable dee cómo se sana la relación entre hermanas y cómo hay esta competencia, celos, envidias, corajes, rencores, pero eso al final se puede cambiar", compartió la actriz al mismo medio.

VER GALERÍA

No tiene prisa por llegar al altar

Renata disfruta al máximo este momento de su vida, consciente de que el equilibrio entre su vida profesional y personal es la clave para hallar la felicidad y la realización. "Yo creo que la fórmula está en un balance en tu vida. Yo siempre he tratado de cuidar mucho que mi vida personal y mi vida profesional, las dos estén como balanceadas", comentaba a los medios de comunicación a principios del mes pasado, cuando acompañó a Diego a la premier del remake latino de El padre de la novia. "Tratar de poner mucha atención a las dos, para mí es muy importante cuidar mi vida personal, mi familia, mis amigos, mi relación y cuidar mi vida profesional que es lo que me da vida, me mantiene prendida", aseguraba. Sobre su noviazgo, la actriz se ha manifestado en pro de llevar las cosas con calma. “Estoy feliz, qué te digo, lo que se ve, no se juzga. Ya todo será a su tiempo, hay que vivir etapa por etapa y disfrutar porque no hay prisa de nada y todo llega cuando tenga que llegar. Ahorita estamos disfrutando de nuestra relación y viviendo el día a día", comentaba en otra ocasión a Despierta América.

En aquella premier, dada la temática de su película, la prensa no tardó en peguntarle a Boneta si, al haber interpretado a un novio no había surgido en él la inquietud de casarse más allá de la ficción. Ante este cuestionamiento, el actor de 31 años respondió de lo más tranquilo, asegurando -como ya lo ha hecho antes- que por ahora no tiene entre sus planes dar ese paso en su relación. "Todo a su tiempo. Ahorita estoy disfrutando, y estamos disfrutando el momento que estamos pasando. No nos gusta apresurar nada", comentó. El protagonista de Luis Miguel, La Serie, se dijo satisfecho por que su noviazgo con Renata marcha viento en popa, además destacó que ambos están de acuerdo en centrarse ahora en el presente. "Estamos felices y vamos un paso a la vez", expresó. Cuando los reporteros le por los rumores de que ya había un anillo de compromiso, el actor muy sonriente se limitó a negar con la cabeza mientras esbozaba su característica sonrisa. A principios de este año se especuló que la joven pareja se había comprometido durante un viaje a Nueva York, sin embargo en su oportunidad el actor lo desmintió: "Yo lo que les puedo decir es que en este momento estoy muy contento. Pero no crean todo lo que leen".

VER GALERÍA