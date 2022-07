Cressida Bonas, la exnovia de Harry, estaría esperando a su primer hijo

Fue hace precisamente dos años que se dio a conocer la buena nueva, Cressida Bonas, una de las exnovias más reconocidas del Príncipe Harry, había contraído matrimonio en una privada ceremonia durante la pandemia. Después de un sonado compromiso con Harry Wentworth-Stanley, la ahora actriz tuvo que dejar de lado sus planes de una gran ceremonia durante la primavera, y ante la cuarentena que se vivía alrededor del mundo, decidió contraer matrimonio con apenas un puñado de familiares como testigos. Desde entonces, la relación de Cressida y su otro Harry se ha vivido en total discreción, con apenas un par de fotografías compartidas en redes sociales por la pareja, pero ha sido la asistencia a una boda la que ha dejado a la luz lo que parece ser una buena nueva y es que todo apunta a que se encuentran a la espera de su primer hijo.

Cressida apareció este fin de semana en la boda de Tatiana Mountbatten, hija del primo de la Reina, el Marques de Milford Haven. Su asistencia bien pudo haber pasado desapercibida si no hubiera sido por un pequeño detalle, el baby bump que apenas se alcanzaba a vislumbrar por debajo de la falda plisada en rosa de la firma Mango que llevaba. En un look al que suele recurrir cuando se trata de compromisos como éste, Cressida llevaba un blazer negro por encima, pero en esta ocasión, el botón apenas cerraba por encima de la incipiente pancita que se alcanzaba a percibir. Fue así que con estas imágenes, los tabloides británicos no tuvieron reparo en anunciar el que sería el primer embarazo de la pareja, del cual ellos todavía no han dicho nada.

Aunque parece que la pareja ya había dado algunas pistas de una posible dulce espera, y es que apenas hace una semana, los enamorados posaban para una simpática postal con su ahijado, lo que provocó un sinfín de preguntas sobre la posibilidad de tener a sus propios bebés en un futuro cercano.

En una coincidencia que no ha pasado desapercibida, la noticia del posible embarazo de Cressida vuelve a unir su vida a la de Chelsy Davy, la única otra novia de Harry que tuvo un lugar especial en la historia amorosa del Príncipe. La otra rubia con la que Cressida ha coincidido en más de una ocasión por los cercanos círculos sociales en los que se desenvuelven, acaba de convertirse en madre, también de forma muy discreta.

Fue en febrero de este año cuando el Dailymail dio a conocer que la sudafricana se había convertido en madre de un pequeño llamado Leo. De un primer momento, se desconocía la identidad del padre, hasta que comenzaron a salir a la luz los detalles de la relación de Chelsy Sam Cutmore-Scott, con quien llegó al altar apenas hace unos meses.

Quién es el marido de Cressida

La actriz se comprometió en el 2018 con Harry Wentworth-Stanley, un agente inmobiliario, hijo de Clare Mountbatten, Marquesa de Milford Haven -lo que explica su asistencia a las nupcias de este fin de semana, pues la novia es hijastra de su madre-. Considerado en su momento como uno de los solteros más codiciados de Reino Unido, Harry reconquistó a Cressida, pues se cree que salieron algunas veces en su época de estudiantes en la Universidad de Leeds. Una fotografía de la cuenta de Instagram de la actriz ha dejado ver que se conocen desde que eran muy jóvenes, pero no fue sino hasta hace unos años que decidieron comenzar una vida juntos, pues su primera ruptura se dio cuando Harry tuvo que mudarse a Argentina por un año.

