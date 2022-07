Con todo y pastel, Grettell Valdez celebra el cumpleaños de su hijo Santino en un avión

Las celebraciones no terminan en casa de Grettell Valdez. Y es que a unos días de haber celebrado su cumpleaños número 46, la intérprete hizo las maletas para disfrutar de unos increíbles días de descanso en Argentina en compañía de su hijo Santino. Y aunque su viaje llegó a su fin, aún quedan motivos para continuar con las celebraciones, pues este 25 de julio la intérprete ha celebrado por todo lo alto el cumpleaños 14 de su hijo, quien sin duda ha tenido un festejo un tanto peculiar, pues pasó gran parte de su día especial volando de Argentina a México. Sin embargo, este no ha sido motivo suficiente para que Grettell dejara pasar la fecha desapercibida, pues se encargó de sorprender a su pequeño con un pastelillo en pleno vuelo de regreso a casa, mientras entonaba, con ayuda de dos amigos, el Feliz Cumpleaños, sorprendiendo al pequeño cumpleañero quien sorprendido corrió a los brazos de su mamá. “Hace 14 años llegaste a mi vida a llenarla de magia y de luz, gracias por escogerme como tu madre. Te amo, te admiro, eres mi todo, sigue con esa bondad que te caracteriza, nunca pierdas tu magia. ¡Vamos por más historias juntos! ¡Feliz cumpleaños hijo!”, compartió la actriz en sus redes sociales, dejando en claro el gran amor que tiene por su pequeño, así como lo orgullosa que se siente de él, mensaje que acompaño de un lindo video en el que mostró algunos de los momentos más especiales que ha vivido con su hijo a lo largo de su vida. Da play al video y no te pierdas de la divertida celebración de Santino a bordo de un avión.