Marcus Ornellas de su relación con Ariadne Diaz: 'No hay motivos para ponernos celosos'

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas empezaron a escribir su historia de amor hace más de siete años y tras todo ese tiempo siguen tan enamorados como el primer día. Padres de un adorable niño de 6 años, la pareja no descarta escribirle de nuevo a la cigüeña, aunque han preferido esperar el momento perfecto. De igual manera, siguen aguardando a que las condiciones sean las mejores para celebrar su boda, pues hace pasado casi cuatro años desde que se comprometieron. Por el momento, ambos estan enfocados en sus carreras, las cuales les ha dado grandes satisfacciones. Tanto el intérpete de origen brasileño como la actriz tapatía se han convertido en favoritos de las telenovelas, y les ha tocado compartir créditos con guapas y apuestos colegas. Sin embargo, eso nunca ha sido motivo de celos entre ellos, pues entienden perfectamente lo que conlleva su trabajo. Marcus se ha sincerado al respecto y ha asegurado que si algo predomina en su relación con Ariadne además del amor, es la confianza y el respeto mutuos.

Marcus se concedió una sincera entrevista a Mara Patricia Castañeda, en la que abordó diversos aspectos de su vida personal y su carrera. La periodista cuestionó al actor justamente sobre el punto en el que estas dos facetas confluyen, pues en el caso del brasileño su pareja se desempeña en el mismo ámbito laboral que él, y además hizo hincapié en las situaciones que ambos ha vivido en la que les toca ver al otro protagonizando escenas románticas y apasionadas con otra persona. "Se me hace como muy difícil", dijo la anfitriona. "Creo que es más difícil para alguien que no está en el medio, o no es actor o actriz, porque si uno es actor o actriz, entiendes, tienes que entender, sino pues no estás bien porqu así es eso", comentó el brasileño. "Nuestra relación es de mucho respeto y que nos apoyamos mutuamente", aseguró el intérprete. "Yo he tenido muchos personajes que han salido con más de una mujer en la historia, he tenido muchas escenas de pasión... Pero bueno, ella entiende, me conoció cuando ya era actor y cuando yo la conocí ella era actriz", expresó el intérprete de 40 años.

"Yo respeto mucho su trabajo, no hay motivos para ponernos celosos, al contrario, ella ve mi trabajo, yo el suyo", continuó Marcus, y señaló que en su opinión, cuando uno de los dos integrantes de una pareja no se desenvuelve en esta profesión las cosas pueden tornarse más difíciles. "Conozco varios casos donde sí es más ccomplicado para el actor o la actriz hacer esas escenas porque sabe que su pareja no entiende muy bien esa parte", comentó. No obstante, el intérprete señaló que la realización de este tipo de escenas en las telenovelas dista mucho de lo que el público pueda imaginarse. "Las escenas de beso, de pasión son las más incómodas, especiamente las de cama, estás tratando de cuidar a tu compañera... Las mujeres son las que se cuidan más, y tú tratas de que se sienta cómoda", dijo. Además destacó el hecho de que en estos como en otros segementos siempre hay numeroso staff. "Mínimo 10 personas hay (en el set), y detrás de cámaras hay otras 15 personas... Siempre hay mucha gente y existe mucho respeto", comentó. "Son escenas muy coreografiadas por así decirlo, donde la edición y el juego de cámaras juega mucho para hacer este tipo de escenas", explicó.

Ariadne también ha expresado su opinión respecto al tema de los celos, pues hace tiempo admitió que en el pasado sí sólía ser celosa. En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, alguien le preguntó directamente al respecto, y ella contestó con gran sinceridad. "Fui celosa cuando era más joven y la pasa uno muy mal. Y parte los celos son como muy tontos… ¡Ay no! ¡qué horror! Nada más de acordarme digo: ‘Qué bueno que ya no soy así’", comentaba hace un par de años. En aquella ocasión, la guapa actyriz también compsrtió lo que en su opinión es clave para lograr una relación duradera y estable. "La verdad es que no hay de otra que primero estar sano uno. O sea ir a terapia, mejorar lo que sea que te haga estar más estable emocionalmente y mentalmente, y buscar una persona con esa características", comentó.

Inmortalizaron su amor en su piel

En su charla con Mara Patricia, Marcus contó cómo fue que él y Ariadne decidieron hacerse un tatuaje en pareja. El actor recordó que ambos asistieron a la fiesta de cumpleaños de José Eduardo Derbez, quien contrató a varios tatuadores para sorprender a sus invitados. "Estaban tatuando a medio mundo en plen fiesta, y dice Ari: 'Ahora es cuando, hay que hacernos nuestro tatuaje'", contó. El galán brasileño reveló que decidieron dibujar en su piel la iniciar el nombre del otro, en el caso de él, se hizo una A en el tobillo. Marcus se dijo convencido de est decisión, pues aseguró que incluso en el remoto caso de que en algún momento se separara de Ariadne, ella siempre seguirá estando en su vida. "Finalmente, no va a pasar (ruptura), pero ella es la mamá de mi hijo, aunque no estuviéramos juntos ella está en mi vida y en mi corazón de por vida", comentó. "Aunque nos peleáramos, cosas que no va a pasar, toco madera, tenemos una conexión de por vida que trasciende cualquier cosa", agregó.

