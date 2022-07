De París a Barcelona, así va la aventura europea de Jacky Bracamontes y su familia

La aventura europea de Jacky Bracamontes continúa. Luego de haber pasado unos días en París, Francia, la presentadora, en compañía de su esposo, Martín Fuentes, sus cinco hijas, su madre y su suegra se han apoderado de España, específicamente de Barcelona, una hermosa ciudad que han recorrido de arriba abajo, disfrutando de algunos de los sitios más emblemáticos de este lugar en familia, desde donde han protagonizado los posados más especiales.

A través de sus redes sociales, Jacky ha compartido algunos vistazos del increíble viaje por Europa que ha emprendido desde hace unas semanas al lado de toda su familia, un sueño que finalmente ha podido hacer realidad y que sin duda ha disfrutado al máximo. Las fotos que ha compartido la también actriz a través de sus redes sociales dan cuenta de su visita a la Basílica de la Sagrada Familia, una de las iglesias católicas más impresionantes del mundo debido a su arquitectura e historia, pues recordemos que esta construcción, diseñada por el artista Antonio Gaudi, comenzó a construirse en 1882 y continúa en proceso de construcción, por lo que sin duda era una visita obligada para toda el clan Fuentes-Bracamontes durante su estancia en Barcelona.

En las fotos hemos podido ver a la presentadora posando de lo más sonriente en compañía de sus dos hijas mayores, Jackyta y Renata, quienes al igual que su mamá se mostraron de lo más emocionadas al conocer esta impresionante construcción. En otra de las imágenes, también pudimos ver a Jacky posar a las afueras del templo en compañía de su madre y su suegra, quienes han sido sus cómplices durante este viaje.

Cabe destacar que la aventura veraniega por Europa de la familia de Jacky no ha terminado, pues luego de pasar unos días en Barcelona, España, la familia llegó este lunes a Italia, donde continuarán creando increíbles memorias que sin duda se sumarán a las ya hechas en Francia y España, las cuales quedarán guardadas por siempre en sus corazones, en especial en el de las pequeñas hijas de la actriz, quienes han disfrutado al máximo de su primer viaje a Europa.

La razón por la que Jacky no quería hacer este viaje en estos momentos

Si bien, el viaje que han emprendido los Fuentes-Bracamontes por Europa ha sido de lo más especial para Jacky Bracamontes, lo cierto es que a la presentadora le hubiera gustado hacerlo más adelante, cuando sus hijas estuvieran más grandes y tuvieran más consciencia sobre lo que están experimentando en estos momentos, sobre todo en el caso de las mellizas Emilia y Pau, quienes apenas tienen tres años. Eso no quita que para Jacky este viaje haya sido la realización de un sueño, pues la intérprete deseaba con todo su corazón realizar esta travesía de la mano de sus cinco hijas. “¡Sueño hecho realidad gracias a mi Martín!”, expresó Jacky en Instagram, donde ha compartido una linda foto en la que aparece todo el clan posando con la icónica Torre Eiffel detrás de ella.

Y aunque se mostró emocionada por estar en París en compañía de su esposo, sus hijas, su mamá y su suegra, reveló que le hubiera gustado hacer este viaje cuando sus mellizas estuvieran un poquito más grandes para que pudiera guardar más recuerdos de esta increíble experiencia. “¡Soy de las personas que ama Francia! Pero debo confesar que yo no estaba de acuerdo en traer a las niñas tan chiquitas a Europa (Emi y Pau ni se van a acordar), PERO… papá insistió y no me arrepiento, ¡ha sido increíble! ¡Gracias!”, agregó la también actriz.

