Aracely Arámbula abre su corazón para hablar de la pérdida de su padre

Aracely Arámbula atraviesa por un momento bastante agridulce en lo que respecta a su faceta profesional y su vida profesional. Después de un largo tiempo alejada de las telenovelas, la guapa actriz regresó a este formato con el remake de uno de los melodramas más icónicos de la pantalla chica, La Madrastra. Tras conocerse su participación en este proyecto, la intérprete se había dejado ver muy entusiasmada, mientras sus fans esperan ansiosos el estreno. Y en medio de este gran momento en la carrera de La Chule, hace unos días se dio a conocer una triste noticia sobre su círculo más cercano: el sensible fallecimiento de su padre, Don Manuel Arámbula. De luto por esta irreparable partida, la estrella de telenovelas había preferido no pronunciarse al respecto, hasta ahora que ha roto el silencio para agradecer el cariño de sus seguidores y reportarles cómo se encuentra.

Este fin de semana, Aracely hizo una transmisión en vivo en Instagram para hablar con sus seguidores respecto al deceso de su papá y además para aclarar las versiones de prensa que habían circulado sobre su salud. "Mi Arafamilia, sólo para decirles que estoy bien, no tengo Covid, estoy muy bien de salud", comentó al inicio de su Live, en el que se veía tranquila y acompañada por una mujer. "Aquí estoy con mi Bonnie en un lugar muy especial para mí, pasando un momento importante, les agradezco su cariño, su preocupación, no stoy preparada para esto pero quería que me vieran bien", continuó, antes de revelar que también se encontraba con su hermano Leonardo. "Estamos celebrando y honrando a mi papito hermoso, y no estoy preparada....", agregó, admitiendo aparentemente que aún es muy pronto para abrirse totalmente sobre el fallecimiento de su padre.

"Solamente quiero decirles que a la gente que me está preguntando, que lo quiero tomar con todo el respeto del mundo, porque la prensa dice cosas, y el día de mañana que me pregunten '¿cómo estás?', pues sabrán cómo estoy, estoy bien, quería que me vieran bien, estoy tratando de ser fuerte", dijo conmovida antes de que su voz comenzara a quebrarse. "Respeto su cariño muchísimo, estamos bien, celebrando la vida,", continuó, esforzándose por contener las lágrimas. "Les mando besos". Si bien Aracely confesó que en estos momentos sus ánimos no son los mejores, aseguró que seguirá adelante con las grabaciones de La Madrastra, y lo hará con especial dedicatoria a su papá. "No tengo muchas ganas de grabar la novela pero lo voy a hacer por él, con todo el amor y con todo el cariño", expresó, y confesó que hasta ahora no ha visto completos los promos del melodrama, pero confió que lo que ha podido ver hasta ahora le ha parecido muy bueno.

Ante los comentarios que le hicieron llegar sus fans durante la transmisión, La Chule reiteró sentirse bien. "Me quise arreglar para que me vieran bien y me sienta bien... Porque no tengo Covid como dijeron, estoy muy sana, estoy bien, estoy en un lugar muy especial para mí, más que especial porque siempre estaba aqui con mi amor, ustedes lo vieron el Día del Padre", comentó, sin precisar de qué lugar se trata. Casi al final de esta interacción, la actriz reveló cuándo ocurrió el fallecimiento de su papá. "Así que así estoy, quiero estar contenta, esto ya pasó hace varios días, el 15 de julio, no es de ahorita, pero bueno, (estoy) tratando de asimilar, aquí lo tengo en mi pecho, en mi corazón, en mi alma, siempre, siempre, siempre", dijo sosteniendo y besando un collar que traía puesto, para luego pedirle a su hermano hablar con sus seguidres: "Gracias por todos los mensajes", expresó el doctor sin aparecer frente a la cámara. "Estamos unidos en familia, gracias Arafamilia, solo quería compartirles eso... Besos con toda mi alma y viendo al cielo", finalizó.

Los mensajes que le dedicaba a su papá

Aracely siempre ha sido abierta a la hora de expresar sus sentimientos hacia las personas que quiere, desde sus seguidores amigos y colegas, hasta sus familiares. En el caso de Don Manuel las cosas no eran diferentes, pues ella siempre aprovechaba cada ocasión para gritar al mundo su amor, cariño y agradecimiento hacia él. En septiembre del año pasado, cuando su papá celebró su cumpleaños, la actriz le dedicó un sentido mensaje. "Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento... Gracias papito hermoso, celebrando los benditos 84 del mejor padre del mundo y el mejor abuelo", escribió entonces en su post Instagram, en el que además compartió algunas fotos y videos junto a su papá. "Gracias por tan bellas felicitaciones", continuó, refiriéndose a los mensajes que le hiceron llegar sus fans. Meses antes, al celebrar el Día del Padre, también compartía un mensaje lleno de agradecimiento hacia Don Manuel. "El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso...", escribía retomando una línea de la canción Tu sangre en mi cuerpo, interpretada por Pepe Aguilar y compuesta por Caridad Castañeda, a quien La Chule mencionó en su post. "Amo tu canción que le dedicó con todo mi corazón a mi papito ya que soy muy afortunada de tener un padre maravilloso y un abuelo único", continuó. "Gracias por no soltarnos nunca y llevarnos de tu mano con el mejor ejemplo. TE AMAMOS y lo sabes y no me cansaré de recordártelo", agregaba.

