Elon Musk niega rotundamente la supuesta infidelidad con la mujer de su amigo

Ser el hombre más rico del mundo no siempre es fácil, pues todo lo que rodea a Elon Musk se vuelve noticia. Más allá de sus distintas negociaciones y los términos de ellas -como lo sucedido con Twitter-, la vida personal del empresario se encuentra en constante escrutinio. Para muestra, las diversas noticias sobre su vida amorosa, así como las paternidades que han surgido, sobre todo en los últimos años. La polémica incluso rodea a su familia, con las comentadas declaraciones de su padre, quien recientemente dio a conocer que ha vuelto a ser padre con quien fuera su hijastra. Ante esto, Musk no se queda de brazos cruzados y no teme a responder a quienes cuestionan lo que pasa en su vida. Como surgió este fin de semana cuando corrieron ríos de tinta ante el reporte de una supuesta infidelidad del magnate con la exesposa de uno de sus amigos, el exfundador de Google, quien anunciaba su divorcio hace apenas unos meses. Ni tardo, ni perezoso, Elon tomó su cuenta de Twitter y no solo negó esto rotundamente, sino que también comprobó que mantiene su amistad con quien le ayudara con fondos para la creación de Tesla.

Todo comenzó cuando el Wall Street Journal apuntó a que Musk había sido el tercero en discordia en el matrimonio de Sergey Brin y Nicole Shanahan, que hace unos meses anunciaban oficialmente su divorcio. El reporte señalaba que el affaire se había dado en el Art Bassel de Miami en diciembre pasado, y aunque se apuntaba a que Sergey y Nicole ya estaban separados en ese momento, seguían viviendo juntos. Para sumar tensión a la trama, Sergey y Elon han sido amigos desde hace años, y se sabe que el co-fundador de Google fue uno de los amigos que apoyó a Musk con fondos para que pudiera iniciar con su exitosa empresa Tesla.

No habían pasado muchas horas desde que esta situación acaparara todos los titulares cuando Elon tomó su cuenta de Twitter para aclarar: “Puras tonterías. ¡Segey y yo somos amigos y estuvimos en una fiesta juntos anoche! Solo he visto a Nicole dos veces en tres años, ambas veces con mucha más gente alrededor. Nada romántico…Los ataques de difamación han alcanzado un nuevo nivel este año, pero los artículos son vacíos. Trabajo horas locas, así que no hay mucho tiempo para tonterías. Ninguna de las personas importantes involucradas en estas supuestas fechorías fueron siquiera entrevistadas”. Para muestra de lo que escribía Musk, compartía una foto con Sergey, aunque no se sabe cuándo fue tomada.

Según explicó en otro de los tweets, Elon asume que estos artículos del Wall Street Journal están alcanzando otro nivel para afectarlo a él y por lo tanto, a Tesla, citando otra ocasión en la que señalaban que el FBI lo estaba buscando, con el buró dejándole claro que esto no era cierto. “El WSJ se supone que tiene un alto estándar para el periodismo y, ahora misma, están en camino a un tabloide. El WSJ debería estar publicando historias que en verdad le importen a sus lectores y tengan bases sólidas, no dimes y diretes de terceras personas”, escribió.

El divorcio millonario al que se hacía alusión

El reporte que Musk asegura es falso, hacia referencia al divorcio que se dio a conocer en enero pasado entre Sergey y Nicole. La separación acaparó los titulares debido a que Brin es considerado el 8° hombre más rico del mundo y su fortuna está valuada en 95 mil millones de dólares. Es por esto que el WSJ citaba fuentes que apuntaban a que Nicole está buscando un acuerdo millonario como parte de su divorcio, ya que la pareja además comparte una pequeña hija de cuatro años.

