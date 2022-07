De lo más enamorada, Thalía celebra 23 años del inicio de su historia de amor con Tommy Mottola

Sin duda alguna, Thalía se ha caracterizado por ser una mujer que apuesta todo por el amor y su familia, algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de las redes sociales, donde la intérprete suele compartir algunos de los detalles más especiales de su vida y su carrera, sobre todo cuando se trata de fechas especiales. Tal y como ha sucedido este fin de semana, cuando la intérprete de Amor a la Mexicana dedicó un romántico mensaje a Tommy Mottola celebrando el aniversario 23 del inicio de su historia de amor, una oportunidad en la que la también actriz ha aprovechado para hacerle saber a Tommy lo mucho que lo ama, así como lo feliz que la hace el compartir su vida con él.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A través de su perfil de Instagram, la protagonista de telenovelas como María la del Barrio compartió una serie de fotografías y videos en los que mostró algunos detalles de la romántica velada que compartió con Tommy para celebrar sus 23 años de amor. En las fotos, se puede observar que la pareja disfrutó de un paseo en yate justo al momento del atardecer, por lo que escena no pudo ser más romántica. Al pie de la publicación, la cantante escribió un lindo mensaje para su esposo, en el que además de poner en alto el gran amor que se tienen, relató cómo fue que nació su historia. “Corría el año 1999 cuando me invitaste a pasar un verano en tu casa de los Hamptons. Llegué con 12 maletas, mi perrito, ¡y nunca regresé!”, expresó la cantante, dejando en claro que desde el primer momento quedó prendada de la galanura del padre de sus dos hijos.

La intérprete de Seducción continuó con su mensaje revelando que aquella casa de los Hamptons que vio nacer su amor, ahora se ha convertido en su hogar, por lo que no pudo mostrarse más agradecida de tener la oportunidad de seguir celebrando al lado de su amado Tommy. “23 años después, ahora viendo esa casa que fue nuestro nido de amor a la distancia, siento el mismo o más amor por ti, mi amado esposo @tommymottola. Gracias por amarme tanto ayer, hoy y siempre… tal cual soy. ¡Que viva la vida y que viva el amor!”, finalizó la intérprete completamente enamorada.

Por su lado, Tommy también le dedicó un lindo mensaje a su esposa, el cual acompañó de una fotografía en la que se puede ver a Thalía posando de lo más sexy. “¡Un niño afortunado del Bronx... se despierta con esta hermosa luz y amor en su vida todos los días! ¡Qué belleza!”, expresó el magnate en su perfil de Instagram. Cabe destacar que Tommy también reaccionó a la publicación que su esposa le dedicó, la cual comentó de lo más enamorado con un sincero: “Te amo para siempre”.

No paran por celebraciones

Hace apenas unos días, Thalía celebró por todo lo alto el cumpleaños de su amado Tommy, una oportunidad en la que no dudó en gritar su amor a los cuatro vientos de la forma más original. Y es que la intérprete publicó un montaje fotográfico en el que ella aparece transformada en Cenicienta y Tommy en el Príncipe Encantador. La imagen animada también fue musicalizada con el clásico tema So This Is Love, una muestra de afecto que sirvió a la cantante para poner en alto la nueva vuelta al sol de su marido. Feliz cumpleaños a mi amor @tommymottola, un año más celebrando a mi príncipe azul…”, compartió la actriz en las primeras líneas de su mensaje. “¡Te amo! Te deseo mucha salud, felicidad y amor en este nuevo año de vida. Tus hijos y yo celebramos tu vida, mi amor”, agregó.