Galilea Montijo disfruta de un increíble fin de semana en Oaxaca

Sin duda alguna, Oaxaca es uno de los estados de México con mayor tradición, por lo que sin duda lo hace un destino perfecto para disfrutar del turismo. Algo que Galilea Montijo tiene muy claro, por lo que se ha tomado unos días para disfrutar de todo lo que este destino tiene por ofrecer y específicamente de la fiesta de la Guelaguetza, una de las tradiciones más grandes de este estado, pues reúne a todas las regiones que la componen para mostrar lo mejor de su cultura. Así lo ha dejado en claro la presentadora del programa Hoy, quien a través de sus redes sociales ha compartido algunos vistazos se sus increíbles días en Oaxaca, donde la hemos podido ver disfrutando de la compañía de algunos de sus compañeros del matutino de Televisa y luciendo looks perfectos para la ocasión, algunos de ello inspirados en las tradiciones de este increíble estado.

Siempre dispuesta a compartir con sus fans los detalles más especiales de su día a día, Galilea ha publicado en su perfil de Instagram algunos vistazos de sus días en Oaxaca, donde ha disfrutado de la fiesta de la Guelaguetza, según ha detallado la presentadora en sus redes sociales, y se ha dado la oportunidad de explorar algunos de los rincones más hermosos de la ciudad capital del estado, tal y como lo ha sido Santo Domingo, un lugar donde se encuentra uno de los templos católicos más conocidos de Oaxaca, un lugar desde el que se dejó ver de lo más guapa, posando para la cámara con toda la actitud y luciendo hermosa en vestidos con bordados florales.

Según ha mostrado en su perfil de Instagram, Galilea no ha estado sola en esta aventura, pues se ha hecho acompañar de la productora de Hoy, Andrea Rodríguez, Martha Figueroa, así como de Andrea Escalona, quienes al igual que la también actriz se han tomado un fin de semana para vivir todas las tradiciones de este estado y relajarse lejos de la rutina, el caos de la ciudad y de los foros de grabación, así como un buen shot de mezcal, una de las bebidas más tradicionales de este lugar y con el que las amigas bridaron, según mostró Montijo en sus historias de Instagram.

Galilea sobre los rumores de sus ausencias en Hoy

Si bien es cierto, la enorme popularidad de Galilea Montijo ha sido el motivo por el cual sus ausencias en Hoy son muy comentadas, pues estas han dado pie a rumores en los que se asegura que incluso su salida del matutino podría darse en cualquier momento, pues debido al tiempo que la presentadora lleva al frente del programa, podría ser una posibilidad muy real.

Sin embargo, con total firmeza Galilea ha abordado estas distintas teorías sobre lo que sucede en torno a su vida laboral, siempre pidiendo a su público ser muy precavidos con la información que llega a circular. “Las veces que me he ido ha sido por trabajo, por salud, también siempre lo he dicho, que el día de mañana los ciclos se cierran, si así lo hubiera decidido la empresa o yo, sería la primera en decirles, o sea, ¿cuál es el secreto?”, dijo en noviembre de 2021.