Kate Moss explica por qué decidió apoyar a Johnny Depp en su juicio contra Amber Heard

Aunque el caso que enfrentaron en los tribunales Johnny Depp y Amber Heard ya ha tenido un veredicto a favor del actor, sin duda aún queda mucho por ver en esta historia que pareciera no tener final. Y es que tras conocerse la decisión final del jurado, hace poco más de dos meses, la actriz de Aquaman busca a como dé lugar reabrir su caso y volver a los tribunales, en un intento de demostrar que ella siempre dijo la verdad y que nunca intentó difamar a su ex, algo por lo que fue declarada culpable y por lo que está obligada a pagar cerca de 10 millones de dólares como indemnización a Johnny. Mientras tanto, algunos de los implicados indirectos del caso han comenzado a romper su silencio, refrendando así su apoyo a Depp. Una de ellas ha sido Kate Moss, quien durante el caso aceptó declarar a favor del guapo actor, con quien mantuvo una relación en los 90, luego de que Amber hiciera referencia a un supuesto episodio de violencia que habría vivido la modelo a manos de Johnny mientras fueron pareja, algo que la misma Kate aclaró durante el juicio, negando cualquier acto de violencia en su contra por parte de su ex, dejando en claro que todo lo que se dijo entonces era una completa mentira. A la distancia, Moss ha querido compartir con el público las razones que la llevaron a tomar la decisión de apoyar al intérprete en la corte, haciendo énfasis en que más te allá de apoyar a su expareja, lo hizo pensando en que la verdad saliera a flote.

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Desert Isalnd Disc de la BBC Radio que la modelo británica decidió responder la única pregunta que durante el juicio no pudo contestar pues fue objetada luego de que los abogados la pronunciaron: "¿Por qué decidió testificar?". Kate, que suele ser muy discreta con lo que comparte sobre su vida privada, finalmente accedió a hablar de su participación en el juicio, la cual sin duda ha dado mucho de qué hablar. "Sé la verdad sobre Johnny, sé que nunca me pateo por las escaleras. Tenía que decir la verdad”, expresó Kate al ser cuestionada sobre las razones que la motivaron a declarar a favor de su ex, con quién actualmente mantiene una relación amistosa y cercana.

Fue en mayo pasado, tan solo unos días antes de que se diera conocer el verdicto del caso de Johnny Depp y Amber Heard, que Kate Moss se hizo presente en la corte a través de una videollamada para hacer su declaración. Vestida con una blusa blanca y luciendo serena y segura de lo que estaba haciendo, la modelo negó cualquier acto de violencia de parte de su ex hacia su persona durante el tiempo que fueron pareja, tal y como se había especulado durante el juicio, gracias a las declaraciones de Amber Heard. "Nunca me empujó, ni me ha pateado, ni me ha tirado por ninguna escalera", expresó la modelo de manera tajante. Recordemos que durante el juicio, Amber Heard insinuó que Johnny Depp habría empujado por las escaleras a Kate, durante las vacaciones que juntos disfrutaron en Jamaica, mientras el actor grababa la ultima entrega de la película Piratas del Caribe.

Kate explica también su polémica por John Galiano

En el mismo show y ya entrada en confianza, Kate aprovechó para aclarar el por qué decidió mostrarle su apoyo al diseñador John Galiano en 2011, quien fue declarado culpable en los tribunales franceses por haber hecho comentarios antisemitas, una situación que incluso quedó grabada en video y que se viralizó en los medios de comunicación. Sobre este tema, la modelo explicó: "Creo en la verdad, en la equidad y en la justicia. Sé que John Galiano no es una mala persona. Tenía problemas con el alcohol. Las personas no son ellas mismas cuando beben, dicen cosas que nunca dirían si estuvieran sobrios", compartió, haciendo énfasis nuevamente en su búsqueda de la verdad.

