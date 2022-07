Selena Gomez celebra su llegada a los 30 años al lado de Taylor Swift

Selena Gomez no podría estar más feliz con el increíble momento de vida por el que atraviesa. Luego de unos años un tanto complicados en los que ha librado fuertes batallas en cuanto a salud mental y física, la cantante finalmente parece haber encontrado la estabilidad que tanto deseaba, algo que se ve reflejado en la forma en la que suele hacer frente a las críticas o los rumores en torno a su vida privada, situaciones que ha aprendido a manejar de la mejor manera, pues procura mantenerlos a raya, tomando siempre el lado positivo de las cosas. Además, la intérprete continúa consolidándose como productora, actriz y empresaria, facetas en las que sin duda ha tenido muchísimo éxito y que hoy la hacen estar más que agradecida. Es por eso que para celebrar su llegada a los 30 años, la intérprete de Love you like a love song se ha dejado rodear del cariño de sus mejores amigas, específicamente de Taylor Swift, quien ha sido una gran aliada para Selena, quien ha querido compartir esta fecha tan especial con su colega y mejor amiga.

A través de su perfil de Instagram, Selena ha compartido una serie de fotografías en las que ha mostrado algunos detalles de lo que parece ser una íntima celebración de cumpleaños. Alejada de todo el glamour de las alfombras rojas y dejándose ver con una sincera sonrisa en el rostro y en su momento más relajado, Gomez pasó una velada muy especial en el exclusivo restaurante de Los Ángeles Topanga, acompañada de Taylor Swift, quien en las fotografías aparece de lo más divertidas haciendo algunas muecas y caras de sorpresa ante la llegada de Selena al tercer piso, uniéndose así al club al que Taylor pertenece ya desde hace tres años.

Para esta ocasión, Selena lució hermosa en un increíble vestido plisado en color blanco, perfecto para una noche de chicas, el cual combinó con discretos accesorios, mostrando su faceta más relajada pero no por eso menos glamourosa, pues incluso llevó el pelo recogido en un chongo bajo, dejando dos mechones sueltos al frente. Por su lado, también optó por un look muy relajado y casual, pues se dejó ver con un sencillo maquillaje, y un vestido de inspiración bohemio en color rojo con estampado de margaritas, el cual complementó con un peinado de dos trenzas y un flequillo con el que enmarcó sus facciones.

Sin duda alguna, Selena ha tenido una celebración de cumpleaños muy especial. Y es que el momento por el que atraviesa no podría ser inmejorable. Recordemos que hace unas semanas se estrenó la segunda temporada de la serie que protagoniza, Only Murders in the Building, al lado de los reconocidos actores Steve Martin y Martin Short. Por otro lado, la intérprete también se ha permitido explorar su lado empresarial, pues ha lanzado su propia línea de maquillaje llamada Rare con la que ha tenido un éxito comercial avasallador. Por otro lado, Selena se ha convertido en toda una embajadora de la salud mental, tema del que constantemente ha la en sus redes en donde habla de la importancia que es atender esta parte de nuestra persona.

Una amistad de más de una década

Taylena, como se refieren los fans a la amistad entre Taylor y Selena, pueden presumir de tener una de las amistades más sólidas dentro de la industria de la música. Las dos se conocen desde que eran adolescentes y a lo largo de los años han dejado claro lo bien que se llevan, algo que se ha visto reflejado en los mensajes que suelen dedicarse en redes sociales o incluso en las postales que Selena compartió sobre su celebración de cumpleaños 30, donde pudimos verlas reír a carcajadas y compartir una velada muy especial. Cuando coinciden en una alfombra roja no dudan en posar juntas, e incluso sobre el escenario han demostrado la complicidad que existe entre ellas, dejando a sus fans siempre con ganas de más.

