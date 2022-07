La razón por la que JLo y Ben Affleck rompieron su compromiso hace 20 años

Si hay una historia auténtica, esperanzadora y de perseverancia esa es la de Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes han luchado a contracorriente hasta conseguir el final feliz que tanto anhelaban desde que se conocieron a principios de los 2000 durante el rodaje de la película Una relación peligrosa. Su apresurada e inesperada boda en la popular Little White Wedding Chapel en Las Vegas, sólo ha sido un capítulo más en su cuento de hadas que, como afirmó la misma JLo, es una prueba de que “el amor es hermoso. El amor es atento. Y resulta que el amor es paciente. Paciente durante 20 años”, palabras que compartió en su portal, en donde también hizo hincapié en que desea pasar el resto de sus días a lado del actor, pero antes de retomar su relación la pareja enfrentó una larga separación que se extendió por casi dos décadas, por lo que se llegó a especular que su romance estaba enterrado en el pasado.

Bennifer, el acrónimo con el que ha sido bautizada la pareja, se comprometió por primera vez en noviembre del 2002, entonces JLo estaba divorciándose de su segundo esposo, Cris Judd. La cantante contó en una entrevista con Diane Sawyer que el protagonista de Argo le propuso matrimonio de una manera “tradicional, pero también de una forma muy espectacular”, en esa misma charla describió a su prometido como un hombre “brillante, inteligente, cariñoso, encantador”, y agregó que contaba con la aprobación de su familia, en especial de su mamá.

Jennifer admitió que muchos consideraban su relación como una unión improbable, dichos comentarios no parecían ser un obstáculo para los actores, que se les veía muy enamorados posando siempre sonrientes y amables ante las cámaras que aparecían en sus paseos rutinarios, citas románticas, alfombras rojas y cualquier otro evento de Hollywood. Sin embargo, el acoso mediático pronto significó un reto para Bennifer, fue entonces que en 2003 grabaron el video musical Jenny from the Block, en el que mostraron la presión de la prensa y la constante persecución de los paparazzi.

“No tratamos de tener una relación pública”, reflexionó JLo en una entrevista con People en 2016 sobre las dificultades por las que pasó su noviazgo con Ben. “Simplemente estábamos juntos en el nacimiento de los tabloides, y fue como ‘Oh, Dios mío’. Fue mucha presión. Creo que en otro momento, en una cosa diferente, ¿quién sabe qué podría haber pasado? Pero había un amor genuino ahí”.

Aunque el “circo mediático” mantenía a los dos en los reflectores, gran parte de los titulares se centraban -de una manera negativa- en la protagonista de Selena, una situación que expusó el ganador del Oscar a principios del 2021 en el podcast de Awards Chatter. “La gente era tan mala con ella: sexista, racista. Se escribieron cosas tan feas y viciosas sobre ella de una manera que si las escribieras ahora, literalmente te despedirían por decir esas cosas. Ahora ella está siendo alabada y respetada por todo su trabajo que ha hecho, de dónde viene, lo que ha logrado. ¡Así es como debería haber sido siempre!”, reconoció el actor.

La prensa no fue el único bache, también sus estilos de vida eran muy diferentes en aquella época. Fue así que el 14 de septiembre del 2003, unos días antes de celebrar su boda en Santa Bárbara, Bennifer emitió un comunicado en el que daban a conocer el aplazamiento de su enlace. “Debido a la excesiva atención de los medios en torno a la boda, hemos decidido posponer la fecha”, señalaron.

Con la esperanza de poder celebrar en un futuro su matrimonio, la pareja señaló lo complicado que había sido incluso la organización de la fiesta. “Cuando nos vimos considerando seriamente contratar a tres novias falsas separadas en tres lugares diferentes, nos dimos cuenta de que algo no andaba bien. Empezamos a notar que lo que debería haber sido un día alegre y sagrado podría estropearse para nosotros, nuestras familias y amigos”.

El día que Ben y JLo aplazaron su boda

Continuaron su relación durante algunos meses más, y en enero del 2004 el representante de la intérprete de On the Floor confirmó su separación definitiva: “Jennifer Lopez ha terminado su compromiso con Ben Affleck. En este momento difícil, les pedimos respeten su privacidad”. El comunicado difundido por el manager del actor era menos directo y dejaba abierta la posibilidad de una reconciliación: “No voy a confirmar nada sobre su vida personal. No queremos ser arrastrados a arenas movedizas. Todos quieren una guerra. No está sucediendo de nuestro lado”.

Durante el tiempo que estuvieron alejados, ambos formaron familias por separado. El actor tuvo tres hijos con la actriz Jennifer Garner, de quien se separó en 2018, mientras que la cantante se convirtió en madre de los mellizos, Emme y Max, fruto de su matrimonio con Marc Anthony. 18 años después JLo y Ben volvieron a encontrarse y pudieron continuar escribiendo su historia de amor.

