Kourtney Kardashian niega que su hijo Mason esté detrás de la cuenta que filtra información de su familia

Mientras Kourtney Kardashian disfrutaba de unos relajados días de verano en compañía de su esposo, Travis Barker, su hija Penelope y algunos amigos, comenzaron a circular comprometedoras especulaciones sobre las últimas actividades en redes sociales de su hijo mayor, fruto de su antigua relación con Scott Disick. El escándalo hizo eco a mitad de la semana luego de que una cuenta de Instagram, que afirmaba pertenecer a Mason Disick, compartió una serie de publicaciones que apuntaban a que Kyle Jenner llegaría muy pronto al altar junto al padre de sus hijos, el rapero Travis Scott, incluso, sugirió que la empresaria habría asistido a una fiesta para celebrar los preparativos de la boda. La situación se tornó insostenible a tal punto que la mayor de las Kardashian se vio obligada a desmentir la tonelada de rumores que seguían implicando a su primogénito.

La fundadora de Poosh reapareció en Twitter para aclarar que la cuenta de Instagram que divulgó información acerca de su familia suplantó la identidad de su hijo, de 12 años. “Hola a todos, espero que sea un hermoso jueves. Después de meses y meses de pensar que todos estaban al corriente de que estas cuentas falsas no son de Mason, parece que alguno no se ha enterado aún”, escribió Kourtney al inicio de un comunicado en el que expresó su disgusto con lo recurrente que ha sido el uso ilegítimo del nombre de Mason, quien ha preferido mantenerse lo más alejado posible de la opinión pública.

“Lo explicaré con claridad: este no es Mason. Son cuentas falsas en redes sociales que se dedican a hablar de nuestra familia”, recalcó la celebridad, de 43 años. Asimismo, pidió a su seguidores y a la prensa no confiar en los engañosos trascendidos que se propagan en internet: “Todos y cada uno de los medios de ‘noticias’ que usan esa cuenta falsa como fuente, lo saben mejor”.

Finalmente, la estrella de la telerrealidad aprovechó para mandar un contundente mensaje a aquellos que se han dedicado en los últimos meses a robar la identidad del menor de edad. “Y a la persona que no ha dejado de fingir constantemente que es Mason, solo puedo decir que es alguien ultra espeluznante”, concluyó.

Las sospechas de la boda de la menor de las Kardashian-Jenner que viralizó el usuario impostor surgieron a raíz de un video que la modelo publicó en su TikTok, donde presume una salida nocturna con sus hermanas, Khloé y Kim, y sus mejores amigas Stassie Karanikolaou e Yris Palmer. En las imágenes se les ve a todas llevar looks negros, a excepción de Kylie que luce un ajustado vestido blanco; sin embargo, ni ella ni Travis han confirmado estar comprometidos o revelado detalles de sus proyectos a futuro como pareja.

El complejo historial de Mason Disick en redes sociales

La usurpación de la identidad de Mason se ha vuelto un problema constante desde que en 2020 el joven realizó una transmisión en vivo a través de Instagram en la que reveló secretos familiares, la mayoría de ellos sobre su tía Kylie. El menor abrió dicha cuenta sin supervisión ni consentimiento de sus padres, tal como confirmó Kourtney después: “Él comenzó un Instagram ayer y no nos preguntó”, dijo, “la borré porque Scott y yo sentimos que… ¡Tiene 10 años”.

A partir de ese episodio, el hijo de Kourtney y Scott no ha vuelto a tener una cuenta oficial pública, aunque ha sido vinculado a varios perfiles engañosos. No obstante, ser parte de la comunidad en línea no parece estar dentro de los planes actuales de Mason, que ha optado permanecer fuera de la mayoría de las fotos que publican sus padres, un tema del que habló Kourtney cuando se le cuestionó el por qué su hijo mayor no figuraba en las instantáneas de sus recientes viajes. “El hecho de que no esté en la foto no significa que no esté con nosotros”, respondió a un seguidor.

