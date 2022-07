Alejandro Speitzer y su novia María Vallarta presumen su amor en España

Sin duda alguna, Alejandro Speitzer tiene un nuevo horizonte por delante lleno de nuevas oportunidades que parece no quiere desaprovechar. Y es que tras su fugaz romance con Shannon de Lima, el actor ha decidido establecerse por un tiempo en España, país en el que anteriormente ha vivido por cuestiones de trabajo y que hoy le vuelve a abrir las puertas para iniciar una nueva etapa como estudiante, según revelaba hace unos días al programa Ventaneando. Además, el guapo intérprete se ha permitido darse una nueva oportunidad al lado de su guapa novia, María Vallarta, de quien hemos podidos saber más gracias a los detalles que recientemente ha compartido con la prensa el hermano del actor, Carlos Speitzer, quien ha dejado entrever que María incluso ya ha convivido con su familia. Y aunque Alex se ha caracterizado por ser un hombre que apuesta todo por la discreción en cuanto a su vida privada, lo cierto es que desde que ha comenzado a salir con Vallarta, el artista de 27 ha querido hacer eco de la linda etapa que atraviesa a través de sus redes sociales.

Tal y como sucedió recientemente, cuando Alejandro se dejó ver de lo más enamorado en compañía de María a través de sus historias de Instagram, en donde compartió una linda postal en la que se le puede ver disfrutando de una romántica de tarde de sol y playa, disfrutando por todo lo alto de su amor y del verano en costas españolas, sin especificar el lugar en el que se encuentran. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la presencia de María, quien ha posado al lado del actor de series como Oscuro deseo de lo más sonriente, dejando en claro lo enamorada y feliz que se encuentra al lado de Alex.

Si bien, no han especificado el lugar en el que se encuentran, todo parece indicar que la foto fue tomada en Barna, Barcelona, pues el actor ha compartido en su feed de Instagram una fotografía en la que aparece posando en traje de baño y a solas, y en donde ha especificado el lugar en el que se encuentra a modo de descripción, dejando en claro que este fin de semana ha sido muy especial para él: “Una tarde en Barna. Una muy especial”, compartió el intérprete.

Aunque hasta ahora son pocos los detalles que se conocen sobre el nuevo romance de Alejandro, de acuerdo con La Hora ¡HOLA!, Ana María Vallarta es egresada de la Universidad Iberoamericana, de donde recientemente se graduó en la carrera de Psicología. Por otro lado, la guapa joven maneja un bajo perfil en redes sociales, manteniendo sus cuentas privadas, tiene más de mil doscientos seguidores, entre ellos su famoso novio y Alejandro Peña Pretelini, hijo de Enrique Peña Nieto.

¿Qué ha dicho el hermano de Alejandro sobre María?

En un reciente encuentro con la prensa, Carlos Speitzer no pudo evitar las preguntas relacionada con el nuevo noviazgo de Alex, en específico sobre la chica que le devolvió al actor la ilusión. “¿Qué tal mi nueva cuñada? Bien. Linda, agradable, una buena niña. Bien guapas que nos gustan a los Speitzer, pero sobre todo inteligentes, y esta es inteligente también… Yo siempre le he dicho que tiene muy buenos gustos para escoger mujeres inteligentes y no fue la excepción esta vez…”, destacó. Recordemos que en días pasados, Alex fue abordado por los medios de comunicación, evitando tocar el tema de su nuevo romance, dejando claro que de su vida personal prefiere no hablar públicamente, por lo que ha sido gracias a sus redes sociales que sus seguidores pueden permanecer al tanto de sus movimientos.

