Carlos, el hermano de Alex Speitzer, habla sobre su nueva cuñada: ‘Es linda, agradable’

En menos de lo imaginado, la historia de amor entre Alejandro Speitzer y Shannon de Lima llegó a su fin. La noticia fue confirmada de manera inesperada, luego de que el actor revelara una fotografía en la que se dejó ver muy cercano a una guapa mujer, cuya identidad hasta entonces era desconocida. Más tarde, en una emisión de La Hora ¡HOLA!, los fanáticos del intérprete, ahora radicado en España, pudieron revelar el misterio, tras darse a conocer que la chica es originara de Cuernavaca, en el estado de Morelos, y que se llama Ana María Vallarta. Lo cierto es que el galán mantiene bajo estricta discreción los aspectos relacionados con su vida sentimental, aunque esta vez fue su hermano, Carlos Speitzer, quien habló de su nueva cuñada, a la que describió con los mejores adjetivos.

Amable, Carlos se tomó unos minutos para conversar con la prensa, sin poder evitar la pregunta relacionada con el nuevo noviazgo de Alex, en específico sobre la chica que le devolvió al actor la ilusión. “¿Qué tal mi nueva cuñada? Bien. Linda, agradable, una buena niña. Bien guapas que nos gustan a los Speitzer, pero sobre todo inteligentes, y esta es inteligente también… Yo siempre le he dicho que tiene muy buenos gustos para escoger mujeres inteligentes y no fue la excepción esta vez…”, destacó en otro instante de la conversación. Recordemos que en días pasados, Alex fue abordado por los medios de comunicación, evitando tocar el tema de su nuevo romance, dejando claro que de su vida personal prefiere no hablar públicamente, por lo que ha sido gracias a sus redes sociales que sus seguidores pueden permanecer al tanto de sus movimientos.

En otro momento, Carlos fue cuestionado por los reporteros sobre las razones que detonaron la ruptura entre su hermano y Shannon de Lima, preguntándole si uno de los motivos había sido alguna pelea. “No sé, eso tendrías que preguntárselo a él. No creo (que se pelearan), no es un tipo de pleitos, nos enseñaron así en casa. Simplemente a veces las cosas no pasan, y esta vez no pasó, pero bien, muy contento…”, aseguró el intérprete, quien destacó sobre la expareja: “Así como pasa, no sé si no se llevaron bien, simplemente se dieron cuenta que igual y no era por ahí…”, confesó en su charla. Así mismo, habló de la convivencia que ha tenido con su nueva cuñada. “Muy poquito, esperemos convivir un poco más. Yo había estado con mucha chamba con lo de Las Estrellas Bailan en Hoy… pero ya habrá oportunidad de compartir más tiempo juntos…”, reveló.

Fue el pasado 13 de julio cuando Alex publicó en sus redes sociales su fotografía junto a Ana María Vallarta. En esta postal, se les puede ver disfrutando de una jornada en altamar a bordo de una embarcación en la que recorrieron el Puerto de Acapulco. Esta vez, la pareja visitó ese destino en compañía de un grupo de amigos, sin dejar de mencionar que fue durante su estancia en ese sitio que el actor dio pistas días antes de su nueva ilusión, capturando una foto en la que la chica aparecía modelando.

¿Qué más se sabe de la nueva novia de Alex?

De acuerdo con La Hora ¡HOLA!, Ana María Vallarta es egresada de la Universidad Iberoamericana, de donde recientemente se graduó en la carrera de Psicología. Aunque maneja un bajo perfil en redes sociales, manteniendo sus cuentas privadas, tiene más de mil doscientos seguidores, entre ellos su famoso novio y Alejandro Peña Pretelini, hijo de Enrique Peña Nieto. Por ahora, mucho de lo que ocurre entre los dos sigue despertando curiosidad, en espera de que ambos aparezcan públicamente en cualquier momento.

