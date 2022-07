José Eduardo confiesa por qué eligió el Derbez y no el Ruffo para su nombre artístico

Desde muy pequeño, José Eduardo Derbez supo de su pasión por los escenarios, inspirado de manera directa por sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Así, 12 años atrás tuvo la oportunidad de hacer su debut oficial frente a las cámaras, según cuenta, un paso tan importante que no solo implicó meditar sobre los múltiples caminos por los que podía dirigir su carrera, pues además se enfrentó a la situación de tener que elegir un nombre artístico. El asunto no fue nada sencillo de resolver, tomando en cuenta el peso que tienen los apellidos de sus padres, quienes son dos figuras con una sólida trayectoria en el medio del espectáculo. Ante ese dilema, el joven intérprete evitó cualquier complicación, optando quedarse solo con el Derbez, ¿por qué razón?

Tan abierto como suele ser al compartir detalles de su vida personal, José Eduardo habló de sus primeros años como actor, esto durante una entrevista concedida al periodista Gustavo Adolfo Infante, quien quiso averiguar cómo había elegido su nombre artístico, y si el hecho de haberse dado a conocer con el Derbez había provocado alguna reacción en su madre. “Sí… me acuerdo porque mi mamá me lo preguntó: ‘Oye, ¿qué nombre artístico vas a usar?’. Yo lo que quería era que fuera José Eduardo porque dije: ‘No es necesario, casi no hay José Eduardos’, pero ya después dije que iba a ser un poquito complicado, mejor vámonos por José Eduardo Derbez Ruffo…”, dijo en su plática con el programa El Minuto que Cambió Mi Destino.

Tras elegir ese nombre, José Eduardo recuerda que la circunstancia no había resultado como él lo esperaba, pues la prensa simplificó la manera de dirigirse a él utilizando solo el Derbez. Por tal motivo, trató de hacer un cambio para que todo fuera más fácil, sin lograr conseguirlo aún. “En muchos programas, en muchas revistas, siempre ponían José Eduardo Derbez y yo decía: ‘José Eduardo Derbez Ruffo’. Después dije: ‘Para no meterme en broncas con ninguno regresemos al José Eduardo, normal’. Y seguían con José Eduardo Derbez, todos…”, confesó. Así, fue que tomó la firme decisión de quedar solo con el Derbez. “Llegó un momento en que dije: ‘Déjenlo así, así se queda, así lo dejamos’ y así me di de alta…”, contó.

En otro momento, José Eduardo recordó que la primera telenovela en la que participó fue en la producción de Mis XV, con Pedro Damián, un trabajo que consiguió gracias a sus propios méritos, aunque fue Omar Fayad, el esposo de Victoria Ruffo, quien lo alentó a perseguir sus sueños. “Justo en un viaje con Omar, él y yo solos, me dijo: ‘Oye, ¿qué vas a hacer? ¿A qué vas a dedicarte? ¿Qué necesitas?’. Le dije: ‘Unas fotos’. Y él me dice: ‘Yo te pago las fotos’. Con esas fotos yo me fui a Televisa, yo hablé con mis papás y les dije: ‘No me ayuden’ y ahí yo me paraba en Televisa, iba a dar mis fotos… y así mucho tiempo…”, recordó.

¿Qué opina Victoria Ruffo del nombre artístico de José Eduardo?

Años atrás, Victoria habló de cómo fue que guio a José Eduardo en la elección de su nombre artístico, asegurando que no tuvo ninguna objeción con que su hijo eligiera el Derbez. “Lo discutimos mucho José Eduardo y yo, tenía de las dos sopas, el que quisiera escoger, y la verdad no me afecta…”, comentó la actriz durante una entrevista concedida a De Primera Mano. “Desde chiquito (se parece a su papá) … desde chiquito salía de la escuela y ‘¡adios Derbez! ¡Ya viene el Derbecito!', no había de otra, todos desde chiquitos lo conocen como Derbez…”, comentó.

