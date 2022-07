Marcus Ornellas habla de los duros momentos por los que atravesó su familia: 'Llorar no está mal'

La carrera de Marcus Ornellas no podría estar en un mejor momento, pues poco a poco se ha ido consolidando como uno de los galanes favoritos de las telenovelas. El intérprete de origen brasileño ha protagonizado exitosos melodramas, y se prepara para más proyectos prometedores. Pero no todo ha sido color de rosa en la vida del también modelo, pues más allá de los sets de grabación atravesó hace tiempo por situaciones difíciles. El actor ya había revelado que en los últimos dos años le había tocado enfrentar grandes desafíos a nivel personal, los cuales había calificado como moméntos catárticos en su vida. En aquella ocasión prefirió no entrar en detalles, pero ahora ha revelado los pormenores de aquella angustiante situación, pues dos miembros muy cercanos de su familia atravesaron por graves problemas de salud.

Marcus abrió su corazón en una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, y abordó diversos temas, entre ellos el de la muerte. "Yo creo que lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir", expresó mientras suspiraba profundamente. El intéprete aseguró no temerle a la muerte, sin embargo, dijo que la forma de expirar es algo en lo que siempre preferirá la paz. "Toda la gente que quiero, quiero que tenga una partida, una salida de este plano que sea de la mejor manera posible, de preferencia dormidos, sin sufrir...", expresó. "Yo creo de la muerte lo que me da miedo pues es, -no me gusta pensar mucho porque sería como sufrir por antelación, el hecho de perder a alguien querido, alguien de tu familia, yo creo que ha de ser más difícil que una persona se vaya antes de tiempo, por ejemplo que un hijo se vaya antes, que sus papás (se vayan antes), eso para mí se me hace muy difícil de asimilar", confesó. "Espero que en nuest familia sigamos el orden cronológico de la naturaleza, el orden de las cosas", reflexionó.

Al hablar de este tema tan sensible surgió en la conversación la la partida de un ser querido que Marcus enfrentó mientras rodaba un proyecto. "Perdí alguien querido hace poco por cáncer: una tía, que es mi madrina", reveló el actor visiblemente conmovido. A su vez, reveló que esta enfermedad alcanzó también a un segundo miembro de su famili, quien por fortuna logró superar e diagnóstico. "A mi papá le diagnosticaron cáncer al principio de Si Nos Dejan, fue muy difícil, muy difícil", contó. "Aforturtunadamente mi jefe ya está libre, está limpio...", contó. "Mi papá está muy bien, la hermana de mi mamá fue quien se nos adelantó hace poco por cáncer", continuó. El actor detalló que en el caso de su tía, supieron de su grave estado de salud poco antes de que falleciera. "No supimos, porque ella nunca quiso mencionarlo, externarlo a la familia y nos enteramos nos semanas antes de que falleciera", recordó mientras las lágrimas inundaban sus ojos. "(El cáncer) estaba muy avanzado, pero ya nos está cuidando desde allá arriba", dijo.

"Yo ceo es el apego lo que nos hace sufrir, el apego por las cosas, el apego por las personas" reflexionó. "Y finalmente lo más importante es que esté cómodo, que esté feliz y que no sufra, pero sí es triste, el cáncer es una enfermedad muy triste", comentó. El actor abrazó su lado más humano y vulnerable, y reconoció que él no tiene problema con expresar su sentir mediante el llanto, sobre todo en ocasiones tan sensibles como las que le tocó vivir. "Llorar no está mal, llorar está bien. Yo soy muy llorón y es bueno expresar lo que uno siente porque si no te guardas las cosas y el cuerpo lo va a sacar de alguna manera, entonces si no expresas lo que sientes, si no expresas esas cosas, esas angustias, esas cosas que tienes guardadas, el cuerpo termina sacándolo de alguna manera", señaló. "Así que no se asusten, uno es llorón y está bien llorar", reconoció.

La tragedia lo alcanzó en medio del éxito

Hace poco más de un mes Marcus habló por primera vez de estas duras situaciones que enfrentó en el ámbito familiar, pues había preferido no abordarlas en sus redes sociales. En una entrevista con el diario El Sol de México, el actor hablaba de su personaje en la telenovela Mujer de nadie, cuando reveló lo sucedido en su familia. "En este melodrama de 45 episodios se aborda la temática de la leucemia, y eso de casualidad en los últimos dos años de la pandemia a mis seres queridos no les dio Covid, sin embargo, a mí me ha llegado más el cáncer que el virus", contó entonces. El actor reveló además que fue justamente por medio de sus interpretaciones que ha podido desahogarse un poco. "En mi familia no ha habido víctimas de Covid, pero sí de cáncer; y esto ha sido en el intermedio de Si nos dejan y ahora en Mujer de nadie, sí he tenido algunas personas muy cercanas a mí afectadas y ha sido difícil sobrellevarlo, aun cuando en la novela en paralelo no saben, son momentos de catarsis mayúsculos y fuertes, donde pude desahogarme en la ficción", comentó.

