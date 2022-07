José Eduardo Derbez: 'Mi relación con Vadhir y Aislinn era muy lejana'

Desde pequeño, José Eduardo Derbez supo acoplarse a las circunstancias familiares de las que fue testigo. La separación de sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, así como el hecho de tener cinco hermanos, fueron tan solo algunos aspectos que con el paso del tiempo pudo asimilar. Sincero, el joven actor ha revelado cómo fue crecer en ese entorno, sobre todo durante el periodo de la infancia en el que solía convivir con Aislinn y Vadhir, hijos de su papá, con quienes afirma tuvo una relación distante al inicio, misma que ha cambiado con el paso de los años. El también comediante además contó cómo vivió la llegada de sus hermanos menores, Vicky y Anuar, a los que su mamá procreó junto al político Omar Fayad.

A pregunta expresa de cómo ha sido su vida con cinco medios hermanos, José Eduardo respondió sincero al periodista Gustavo Adolfo Infante, recordando ese momento del pasado en el que la relación con Aislinn y Vadhir no era tan cercana como ahora. “Hijo único sí soy y realmente crecí como hijo único. Mi relación con Vadhir y Aislinn era muy, muy lejana, si al papá lo ves poco, imagínate, a los otros hijos los ves menos…”, expresó el actor en la emisión de El Minuto que Cambió mi Destino. “Vadhir y Aislinn eran muy diferentes de chiquitos, eran muy callados, no hablaban, no opinaban mucho, eran raros. Seguramente yo también era raro, pero habría que preguntarles a ellos. Raro, por crecer como hijo único pero saber que tienes otros hermanos…”, reveló.

En otro instante de la charla, José Eduardo también habló de la cercanía que mantiene con Vadhir en estos momentos, una relación que fue creciendo desde que cumplieron la mayoría de edad. “Cuando teníamos 18 empezamos a salir… Hubo muy buena relación, después nos alejamos y a partir de cinco años nos empezamos a juntar muchísimo. Lo que pasa es que él empezó a trabajar mucho y yo también, y nos ha pasado que nos escribimos de: ‘Te extraño mucho…’”, dijo. Lo cierto es que más allá de que no logren coincidir por sus compromisos de trabajo, siempre están en comunicación, según contó, dispuestos a reunirse en cuanto sea posible. “Queremos hacer cosas juntos, trabajar juntos…”.

José Eduardo también habló de lo mucho que mejoró la relación con su familia paterna, en especial con Eugenio Derbez, gracias a su participación en el reality De Viaje con los Derbez, que tuvo como primer destino Marruecos. “Me unió mucho con él, cambió mucho nuestra relación, nuestra forma de pensar en muchas cosas. Fue una cosa muy bonita, muy padre, que los dos gozamos mucho. Nos escribimos más, nos frecuentamos más, nos hablamos más, salimos a cenar más, a desayunar más…”, agregó.

Ser hermano de Vicky y Anuar

Por el lado materno, José Eduardo también tiene dos hermanos menores, Vicky y Anuar, con quienes mantiene una estrecha relación, aunque distinta por la diferencia de edades, según confesó. “Cuando llegó Anuar y Victoria fue más convivencia, un poquito, quitando la diferencia de edades, que son 13 años, es un buen, entonces era como de: ‘Sí tengo hermanos, pero ni para compartir algo, ni para jugar’. Y yo tampoco es que como que me haya sentido desplazado cuando llegaron ellos, porque yo ya tenía 13 años de ser el rey de la casa…”, explicó el actor, quien como nunca expuso esta parte de su vida que suele mantener bajo reserva.

