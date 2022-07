Stephanie Salas se sincera sobre la despedida a su papá: 'Quiero perdonar todo lo que me haya afectado'

Stephanie Salas pertenece a una de las dinastías más conocidas en el medio del entretenimiento en México, pero el valor que ella le ha atribuido a su familia va mucho más allá de la fama. La cantante mantiene una estrecha relación con su abuela Doña Silvia Pinal, así como su madre, Sylvia Pasquel, quienes sin duda han sido importantes influencias en su carrera en el ámbito artístico. Del mismo modo, la intérprete es muy unida con sus hijas, Michelle Salas y Camila Valero, quienes son su mayor fuente de orgullo e inspiración. Y aunque cada una tomado ya su propio camino, a cada oportunidad se reúnen y comparten momentos entrañables. Otra de las grandes figuras en la vida de Stephanie ha sido sin duda su padre, el músico Micky Salas, quien murió cuando apenas era una niña. Hace tiempo la cantante reveló que su madre decidió ocultarle por un tiempo el fallecimiento, por temor a lastimarla, sin embargo, esta situación derivó en un cúmulo de sentimientos con los que ella ha tenido que vivir por muchos años. Sincera, la intérprete se ha ha abierto al respecto y ha revelado qué hizo para reconciliarse consigo misma y con la vida ante aquella experiencia que la marcó.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Al asistir a un evento en la ciudad de México, Stephanie habló del viaje que hizo hace algunas semanas a Mazatlán, ciudad en la que vivió su padre y en la que descansan sus restos. "Estoy como recuperando esa parte de mi papá, que como que siempre estuvo muy en silencio", comentó antes las cámaras del programa Sale el Sol. "Mazatlán para mí representa muchísimo, es un lugar donde crecí con mi papá... De verdad adoro el puerto de Mazatlán y tenía que ir, era muy importante, había pasado mucho tiempo", continuó la intérprete, detallando que también hizo algunos trabajos de mantenimiento que la cripta del músico necesitaba. "Fui en nombre también de mi hermana, Andrea Salas, ella no pudo ir", contó, y dijo que en esta oportunidad también hizo algunas oraciones dedicadas a su padre.

VER GALERÍA

La intérprete contó que este viaje le sirvió para reconciliarse con toda aquella situación alrededor del fallecimiento de su papá. "Justamente fue una de las cosas que fui ya a depurar a Mazatlán, porque no quiero tener esos sentimientos yo, que cargue en mi conciencia, quiero perdonar todo lo que me haya afectado en su momento, o que no haya yo entendido, haya estado fuera de mis manos", comentó. "Y a perdonarme sobre todo, para poder estar ya en otra cosa y tener paz en esa parte paternal", agregó. A principios de este mes, Stephani compartió una foto desde el cementerio en el que fue sepultado su papá. "La razón que me trajo al puerto de Mazatlán es y será siempre visitar a mi amado padre. QEPD Micky Salas", escribió entonces sobre la imagen, en la que se le veía tocando la cripta adornada con flores.

VER GALERÍA

La madre de Michelle Salas contó lo que hizo con el fin de encontrar respuestas y saber más sobre su papá y sus últimos momentos. "Hice una campaña de 'Quién conoció a Micky Salas', entonces empezó a aparecer mucha gente... Lo hice para lo del libro y para ver quién conocía a mi papá y quién me podría brindar información, porque yo perdí a mi papá muy niña y hay muchas cosas que sé de él y otras no", dijo refiriéndose además al ejemplar que prepara sobre su padre. La intérprete dejó ver que no le guarda ningún tipo de resentimiento a su madre por la decisión que tomó respecto a no decirle en el momento de la muerte de su padre, pues es consciente de que no lo hizo con mala intención. "Mi mamá es una persona con la que hablo, le digo las cosas cuando son", comentó.

VER GALERÍA

No pudo despedir a su padre en su momento

Hace dos años, Stephanie habló el tema del la muerte en una entrevista con Jorge Van Rankin para el programa Hoy, charla en la que abordó la partida de su padre. "Para mí la muerte ha sido algo que me ha acompañado toda la vida", confesó entonces la intérprete, quien era apenas una adolescente cuando perdió también a su hermana Viridiana en un accidente. "Perdí a mi padre a los 10 años, ese es como el drama de mi vida, tuvo un infarto fulminante de la nada y pues fue traumático para todo mundo porque nadie se lo esperaba, era una persona muy joven", contó. El músico falleció el 3 de mayo de 1979 cuando tenía apenas 33 años. "Mi madre como que tenía mucho miedo de decir, como sabía que era mi adoración... No juzgo ni mucho menos a mi madre, pues ella en su razonamiento dijo: 'No quiero hacerle daño a Stephanie y mejor después le digo', entonces por un 'tiempillo' se me ocultó la muerte de mi padre", relató. Sin embargo, cuando el momento llegó Stephanie no tomó nada bien la triste y tardía noticia: "(Sylvia Pasquel) No sabía ni cómo decirme, incluso me lo dijo como en un poema, muy linda mi mamá, pero la verdad me saqué mucho de onda, me molesté con toda la circunstancia de no haber sido avisada de una cosa así. O sea, cómo es posible que nadie me informó, cómo es posible que no lo pude ir a despedir, o sea quiero ir ahorita. Entonces me mandaron, pero cuando yo llegué ya había pasado todo", recordó.

VER GALERÍA