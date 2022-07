Humberto Zurita confiesa que no añora convertirse en abuelo

En retrospectiva, Humberto Zurita se siente pleno por el camino recorrido a lo largo de los años. No solo en el terreno profesional los éxitos han sido constantes, pues en el ámbito personal pudo consolidar el sueño de unir su vida a la de Christian Bach, a quien profesa su infinito amor en los constantes homenajes que suele dedicarle a tres años de su lamentable partida. El intérprete también tiene la dicha de permanecer unido a sus hijos, Emiliano y Sebastián, un privilegio que le permite valorar más que nunca el aquí y el ahora, seguro de lo que desea en el plano familiar, como el hecho de no tener entre sus prioridades la de convertirse en abuelo, pues detrás de ese pensamiento existe una razón de enorme peso para él.

Sincero, Zurita habló de los motivos por los que ser abuelo no es un asunto apremiante para él, revelando el porqué de su postura. “No, yo ya eduqué a mis hijos…”, compartió firme el actor de cine, teatro y televisión durante una charla concedida al programa matutino Sale El Sol. Así mismo, reconoció que este suele ser un tema de conversación entre las personas de su círculo cercano, aunque está abierto a cualquier posibilidad si las circunstancias cambiaran de un momento a otro. “Todos me dicen: ‘No, pero qué bonito es ser abuelo’. Si se me da, qué bueno, pero no es algo que yo añore…”, agregó el intérprete durante la plática, feliz por cómo marcha todo durante este periodo en el que el trabajo ha sido una de sus grandes motivaciones.

El también protagonista de la serie televisiva El Galán, ahondó en la razón por la que además piensa que este no sería el momento ideal para convertirse en abuelo, seguro de que todo se ha dado de la mejor manera, siendo testigo de los constantes éxitos de sus hijos, a quienes apoya de manera incondicional. “Creo que los hijos hoy en día, los jóvenes… la edad de mis hijos todavía les da para que un rato sigan, como en su serie, cómo sobrevivir solteros…”, dijo durante la charla, en la que reconoció el esfuerzo y empeño que han puesto los jóvenes para salir adelante gracias a su talento. “Orgullosos tendrían que estar ellos de lo bien que han hecho las cosas, y yo estoy muy agradecido con la vida, con el público, con ustedes, con toda la parte del medio que nos ha arropado tan lindo…”, dijo.

Su infinito amor por Christian

Tres años han pasado desde la muerte de su esposa, Christisn Bach. Sin embargo, el amor que tiene por ella es infinito, según reconoce, pues la actriz siempre está presente en sus pensamientos y en los de su familia. “Christian está aquí en mi corazón, en el corazón de sus hijos. Y siempre lo he dicho, cada que hacemos algo, pero no me refiero solamente a trabajar, ella siempre está con nosotros porque el cuerpo no es más que un vehículo de transición para mí, y ella pues ya lo transitó, ya está…”, dijo el intérprete en su plática con Sale El Sol.

Lo cierto es que más allá de la partida de Christian, las valiosas lecciones que la actriz compartió con los suyos son parte de esos recuerdos que hoy atesoran Humberto y sus hijos. “Nos dejó muchísimos años de alegría, de amor. Nos enseñó a conocer el amor, la gratitud, así que ella siempre va a estar en nuestros corazones. Cuando tú sueñas a la gente que ya se fue de aquí es una como forma de vivir esa vida paralela, de pasar a un plano diferente en el que están ellos y tú poder vivirlo con ellos y revivirlo…”, agregó.

