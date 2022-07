Pepe Aguilar: ‘No soy celoso pero no me gusta que nadie se quiera pasar’ El cantante acompañó a su hija Ángela Aguilar a la grabación de un tema de telenovela

Unido siempre a su familia, Pepe Aguilar no solo es el mayor respaldo de sus hijos en lo profesional, pues también camina a su lado para brindarles consejos y apoyo en temas relacionados a lo sentimental. Lo cierto es que el intérprete respeta ante todo las decisiones que ellos pudieran tomar llegada la hora de elegir una pareja, aunque está dispuesto a salir a su defensa ante cualquier situación, según confesó. El cantante habló sin filtros durante su asistencia a la locación en la que Ángela Aguilar realizó la grabación del tema musical para la telenovela La Herencia, espacio en el que además de expresar el enorme orgullo que lo invade al ver a su hija destacar, respondió si se considera o no un padre celoso.

Pepe se sinceró sobre la idea de que Ángela tome la decisión de tener novio en estos momentos, dejando clara su postura al reiterar la libertad que tienen sus hijos para hacer sus propias elecciones. “Por mí lo que ella quiera, yo soy nada más su papá, no su dueño y aquí en esta vida cada quien viene a experimentar y a aprender. Entonces yo la apoyo, si quiere tener novio pues adelante, si no quiere tener novio, adelante…”, dijo el también productor musical en entrevista con el programa televisivo El Gordo y la Flaca, en el que expresó el gran orgullo que lo invade de ver a su hija destacar como cantante. “Es un gran placer ver a mi hija cada vez mejor y más preparada, haciendo cosas más grandes. Este es su primer tema de novela…”, agrego.

Con toda franqueza, Pepe ahondó en el tema de los noviazgos de sus hijos luego de que la entrevistadora le preguntara si se considera un padre celoso, por lo que al responder no dudó en enviar un contundente mensaje. “No soy celoso, pero sí, no me gusta que nadie se quiera pasar de lanza, y si alguien se quiere pasar de lanza entonces sí se las ve conmigo. Porque una cosa es meterse a una relación de mis hijos, que eso no lo hago, y otra cosa es dejar que abusen de ellos…”, afirmó, sin dejar a un lado el sentido del humor que lo caracteriza. “Mido 1.96, tengo portación de armas y sé jiu-jitsu, gracias…”, agregó.

Su postura ante la polémica

Recordemos que meses atrás, Ángela Aguilar alzó la voz tras la difusión de unas fotografías en las que aparecía junto al joven compositor Gussy Lau, un tema que Pepe Aguilar prefirió manejar con toda discreción. Eso sí, dijo sentirse muy agradecido con la prensa por la manera en que fueron abordadas las noticias relacionadas con su familia. “Yo estoy con el corazón abiertísimo y agradecidísimo por el cariño y respeto que le han dado a todas, buenas y malas”, dijo a Ventaneando en mayo pasado. Así mismo, dejó entrever que probablemente, más adelante, aborden este episodio en el programa que preparan de la familia. “Es correcto, hay que esperar para hacerla de emoción un rato, nos vamos a echar aquí todos los capítulos, no, vamos a esperar. Somos una familia y las familias son imperfectas, en constante movimiento, también el amor incondicional a mi familia 100%, claro hay consecuencias, por supuesto, no es un amor a lo tarugo, pero es incondicional”.

Mientras tanto, Pepe continúa trabajando junto a su familia, feliz de los logros de Ángela, quien logró cautivar al elenco de La Herencia, accediendo a tomarse fotografías con los actores del melodrama protagonizado por Michelle Renaud. De hecho, fueron los galanes de la historia quienes no perdieron la oportunidad de conocerla, según relató Pepe. “La verdad estaban muy galanes, me les acerqué para ver si es cierto que estaban tan galanes, y sí… entonces les presenté a Ángela… y llegó a saludar a los jóvenes…”.

