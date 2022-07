Como pocas veces, Juan Soler posa enamorado junto a su novia

El amor es una de ls cosas que no pueden ocultarse para siempre, eso bien lo saben los fans de Juan Soler. Tras permenecer un tiempo en la soltería, el galán de telenovelas confesó que su corazón había sido nueamente flechado, sin embargo, prefirió reservarse los detalles sobre su misteriosa chica. Conforme pasó el tiempo, el actor accedió a compartir más sobre su relación, y fue así que reveló el nombre de su amada, María José, así como los pormenores de su historia de amor, sorprendiendoa todos al compartir que se trataba de la mujer que fue su primera novia en la juventud y que vivía en su natal Argentina. Puesto que ella era completamente ajena al mundo del entretenimiento, tuvo que pasar un tiempo para que los seguidores del intérprete la conocieran, pues fue hasta mayo pasado que la pesentó en sus redes sociales terminando así con el misterio. Tras aquellos días en los que se dejó ver enamorado con su pareja, Juan nuevamente ha posado con María José en lo que sin duda ha sido la cita más especial en medio del bosque.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Aunque Juan ha mostrado cierta apetura a la hora de compartir detalles de su vida amorosa, sigue siendo un poco reservado ante la idea de compartir fotos con su novia en redes sociales. Pero el pasado fin de semana se animó a compartir en sus Instagram Stories un vistazo de su escapada romántica junto a María José, revelando que la guapa argentina estaba nuevamente de visita en México. Ella por su parte, tomó su feed el lunes pasado para compartir algunas fotografías de su encuentro, detallando qué destino había elegido para disfrutar su tiempo en pareja: Valle de Bravo. Las imágenes en cuestión mostraban a ambos muy sonrientes posando en medio del bosque: en la primera de las imágenes, se les veía en una pequeña sala rústica al aire libre, rodeados por árboles adornados con luces. La siguiente foto muy tomada en el mismo escenario, con los dos abrazados y sentados en la misma silla. Finalmente, posaron de pie bajo el marco de una puerta situada enmedio de la naturaleza, con un sendero iluminado a sus espaldas.

VER GALERÍA

Coincidencia o no, Juan y su novia optaron por llevar looks muy parecidos, ambos con prendas de denim como protagonistas. Ella llevó jeans acampanados, botas y una blusa blanca, mientras que el llevó también pantalón de mezclilla y una camisa en el mismo material, pero en un tono más claro. Y auque sus atuendos fueron muy favorecedores, lo cierto es que la expresión de felicidad en sus rostros fue el mejor accesorio que lucieron en ese momento. Tan pronto María José hizo esta publicación, sus seguidores se volcaron en halagos y palabras de apoyo, enviándole a ella y a su galán sus mejores deseos. Firme en su decisión de ser reservado en su relación, el actor optó por no reaccionar ni comentar públicamente el post, en el cual no fue etiquetado, algo que podría indicar la postura de su pareja de apoyar su decisión de ser discreto.

VER GALERÍA

En mayo pasado, Juan compartió por primera vez algunas imágenes con María José, lo que sus fans consideraron como su presentación oficial. El actor publicó entonces en su Instagram un video de su visita junto a su novia a una exposición del pintor Claude Monet, y aunque no agregó ninguna descripción a su publicación y sólo se limitó a acompañarla con una canción, las imágenes de ambos fueron más que suficientes para dar cuenta de su cercanía y de lo felices que estaba por compartir aquel momento. En aquellos días, la argentina mostró en su propia cuenta algunas fotos de otra de las experiencias que compartieron en su visita a México: su paseo por Teotihuacán. El intérprete y su guapa novia sobrevolaron las pirámides a bordo de un globo aerostático, lo que les pemitió tener una vista inigualable de este famoso destino arqueológico. Según dejó ver entonces en su post, los acompañó el hijo de ella, Pato Bleck, quien se dedica al modelaje y, de acuerdo a su perfil de Instagram, también reside en la Ciudad de México. La Casa Azul, lugar que alberga el Museo de Frida Khalo, fue otro de los sitios turísticos que María José visitó en aquel viaje a la capital mexicana.

Se sincera sobre su amor a la distancia

Hace algunas semanas Juan se sinceró sobre su vida amorosa, admitiendo que fue muy difícil para él el proceso de la separación. Pero también habló de lo que ha sido reencontrar el amor curiosamente en los brazos de su primera novia. "Tengo una relación muy linda con María José, bueno ya la conocieron en redes, es una mujer que no está en el medio, de hecho está muy lejos del medio, está muy lejos de México, está en Argentina", comentaba el actor en entrevista para Despierta América. El intérprete ahondó entonces en el tema de la distancia, dado que él tiene su residencia en la capital del país y ella en Sudamérica. "Nos visitamos, nos frecuentamos, estamos llevando una relación madura, una relación adulta y creo que nada está escrito, ni en relaciones y tampoco en formas", dijo, refiriéndose a las particularidades que han caracterizado este noviazgo. "Fue mi primera novia y yo fui su primer novio y nos encontramos hace un año y medio y nos quisimos dar la oportunidad. Sí es muy loco, muy loco vivir tan lejos, verte cada dos, tres meses, pero mira...",dijo de lo más tranquilo, dejando ver que ya ha asimilado esta situación.

VER GALERÍA