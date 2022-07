Lucero sobre los rumores en su matrimonio con Mijares: 'Decían que firmamos un contrato'

El final de un matrimonio no necesariamente tiene que significar que las partes rompan de tajo todoa relación, pues es posible mantener el contacto cordial e incluso amistoso. Quienes se han encargado de comprobar que esto es posible son Lucero y Manuel Mijares quienes, a más de una década de haberse divorciado, se llevan de maravilla, tanto que hasta han emprendido diversos proyectos profesionales juntos. Si bien es un hecho que el papel de padres que desempeñan en conjunto ha sido una de las principales razones de su convivencia, es un hecho que también el cariño, respeto y admiración mutua los ha mantenido unidos. La expareja ha sido de lo más abierta al hablar de su pasada vida conyugal, pues han compartido con el público muchas divertidas anécdotas del tiempo en que eran marido y mujer. La cantante acaba de contar algunos detalles de su luna de miel con el intérprete y de paso se ha referido a algunos rumores que circularon respecto a su mediática boda celebrada hace 25 años.

En enero de 1997 todo México fue testigo de la celebración de amor entre Lucero y Mijares, pues su boda fue transmitida por televisión. La cantante se refirió a este momento en su vida al ser abordada por los medios de comunicación a su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, asegurando que su vestido de novia lo sigue consevando: "Ahí está; lo tengo guardadísimo". En mayo del año pasado, cuando ofreció junto a su ex un concierto vía streaming, la cantante sorprendió a todos al sacar esta prenda, y aseguró entonces que no tenía planes de deshacerse de él. "Lo dejé en una bolsa como de alto vacío, entonces está guardado todo, y es algo muy bonito. Yo pensé que ya lo había vendido, pero no", contó en aquella ocasión, en la que el intérprete de Soldado del Amor bromeó sobre la posibilidad de ponerlo en venta o subastarlo.

En su reciente encuentro con la prensa, Lucero ahondó en las versiones que circularon hace años respecto a su matrimonio con el cantante. "Es que esa boda fue televisada y toda la cosa. Me acuerdo que se dijeron tantos rumores, que a veces les cuento en mi canal de YouTube, que decían que firmamos un contrato, que teníamos que casarnos en la tele y tener dos hijos", comentó la intérpete de Veleta de lo más tranquila. "Y nunca fue realmente como se rumoraba, fue simplemente la idea de poder invitar al público, que viera y estuviera en la boda a través de la tele porque no podíamos invitarlos a todos", aclaró. Y aunque en aquel momento ella se dejó ver muy feliz al compartir este importante momento con sus fans, expuso que quizás esta dinámica no se replicaría en estos tiempos. "Pero la verdad es que fueron momentos tan diferentes, hace veinte y tantos años, ya no es como hoy en día. No sé si alguien se casaría en la tele o no" comentó.

La cantante compartió un detalle de su luna de miel con Mijares, en el que sacó a relucir el lado más irreverente del intérprete. "Salí a la terraza, y me acuerdo, me acuerdo vagamente, que le dije: 'Vente a ver las estrellas', y me dijo: 'Ya las estoy viendo', y yo: '¿Cómo? Si de allá adentro no se ven'", relató Lucero. "Me dijo: 'No, es que estoy viendo el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que quiero ver' y dije 'ah, bueno, órale', y ya me quedé viendo un ratito y luego ya me metí", contó. La también actriz contó esta anécdota luego de ser cuestionada por las declaraciones que hizo su ex días atrás durante una entevista con el periodista Alberto Peláez, pues en aquella ocasión recordó una pequeña discusión que tuvieron a raíz de sus hábitos al dormir. "Me acuerdo perfecto en la luna de miel con Lucero, me la armó porque fuimos en un barco a Bali y toda esa parte de allá y claro, a la hora de dormir yo dormía con una almohada aquí (entre las piernas), entonces empezó la discusión de que parecía la Muralla China y oye, el chiste es estar cómodos", contó entre risas.

Cuando se ventanearon al aire sobre su luna de miel

En agosto el año pasado, cuano Mijares y lucero participaban como jueces en el reality show de talentos El Retador, compartieron algunos detalles de su pasada vida de casados, incluidas algunas vivencias del inicio de su matrimonio. El Informante ( Berth Oh), encargado de revelar todo tipo de información de los participantes del programa, sacó a colación algunas declaraciones que había hecho la expareja tiempo atrás en las que ambos se responsabilizaban entre sí de hacer incitado al otro a fumar, pero luego reveló otra situación. "Ella no, nunca ha fumado, pero se dice que en la luna de miel se enamoró de un místico hombre de cabellera larga y blanca…", comentó el youtuber, revelación que confirmó el cantante de Si me tenía: "Así es". Inmediatamente Lucero salió a aclarar las cosas. “No, yo no me enamoré…”, dijo ella, pero Mijares insistió: “Sí, así fue, claro que sí”. La cantante admitió que El Informante sí estaba enterado en parte de los hechos, aunque explicó cómo fue que realmente ocurrieron las cosas. "O sea, sí, de que sabe, sabe... Pero, es que mira, yo no es que me haya enamorado de ese señor que mencionan, ¿de quién estaba yo enamorada en el crucero?", preguntó la también actriz a su exmarido, y respondió ella misma: "Del Soldado del Amor, claro", dijo refiriéndose el exitoso tema de Mijares, declaración a la que siguieron gritos en el foro. "Había un señor en el crucero que era interesante, era un tipo que daba las lecturas, a ti también te cayó bien", agregó ella. "Muy interesante, a mí también me cayó bien. Era un inglés", detalló.

