Eduardo Capetillo Jr. debuta como actor de la mano de su papá, Eduardo Capetillo

Sin duda alguna, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Y es que además de su increíble historia de amor, ambos son reconocidos por sus grandes talentos artísticos y por sus imparables trayectorias. Es por eso que no ha sido una sorpresa el hecho de que sus tres hijos mayores hayan decidido seguirles los pasos a sus famosos papás, especialmente Eduardo Jr., que a diferencia de sus hermanas, Ale y Pau, quienes se destacan como influencers en redes sociales, ha decidido tomar el camino de la actuación. Algo que sin duda ha sido celebrado por todos los fans de la familia, pues el joven de 27 años no solo ha heredado la galanura de su papá, también su talento actoral. Así ha quedado en claro durante el estreno del tráiler de la nueva serie de Netflix Donde hubo fuego, la cual es protagonizada por el patriarca del clan Capetillo-Gaytán y en la que ha hecho su debut el hijo mayor de Eduardo y Biby, algo que sin duda ha llenado de orgullo a su hermosa mamá y a sus dos hermanas, quienes han celebrado por todo lo alto este hito en la carrera de Eduardo Jr.

Fue la mañana de este 19 de junio cuando la popular plataforma de streaming liberó en todas sus redes sociales el primer vistazo a la serie que ha traído de regreso a la pantalla chica a Eduardo Capetillo, quien compartirá créditos protagónicos con Itatí Cantoral. Y aunque ver al exTimbiriche de vuelta en la televisión ha emocionado a todos, lo que más llamó la atención del tráiler ha sido la presencia de Eduardo Jr. quien por lo que se puede observar en las imágenes, interpretará al mismo personaje que su papá solo que en sus años de juventud.

Como era de esperarse, las reacciones no se han hecho esperar de parte de los miembros de la familia, quienes de lo más orgullosos han celebrado la presencia de los dos Eduardos en esta nueva serie que busca rendir un homenaje a todos los bomberos del país y del mundo. “¡Ahhhh! Mis dos hombres favoritos en Donde hubo fuego… Muero, muero, muero por ver esto”, expresó Ale Capetillo en una historia que compartió en Instagram, mensaje que acompañó de una imagen en la que se puede ver a su papá y su hermano caracterizados como sus personajes. Por su lado, Pau compartió en stories un fragmento del tráiler de Donde hubo fuego, sobre el cual escibió: “¡Ya los quiero ver! ¡Me urge!”.

Por su lado, Biby también se mostró de lo más orgullosa de ver a su primogénito debutar en la pantalla chica y continuar con el legado de los Capetillo Gaytán, por lo que en sus redes sociales expresó: “El debut de mi Eduardo Jr. al lado de su papá”, expresó la guapa actriz en una historia de Instagram en la que también compartió un fragmento del avance de la serie, mostrándose sumamente emocionada por el gran trabajo que han hecho sus dos talentosos hombres.

¿Qué opina Eduardo Jr. de las comparaciones con su papá?

Hace unos meses, Eduardo Capetillo Jr. ya adelantaba que estaba preparando su debut como actor. En aquel entonces no quiso compartir mayores detalles, aunque se mostró ilusionado por lo que se venía. “Hay una sorpresa que ya pronto les podremos compartir, ahorita no puedo, pero sí va a ser una sorpresa muy padre, muy bonita”, comentó el guapo intérprete sobre sus planes de seguirle los pasos a su papá, en declaraciones retomadas por Las Estrellas. Respecto a las personas que lo comparan con su guapo padre, Eduardo Jr. dijo apreciar este tipo de comentarios, además de asegurar que para nada le molestan, pues al final lo están comparando con alguien a quien ama y admira mucho. "Pues no sé si (tomármelo) como un halago, tampoco lo tomo como algo malo, creo que me siento orgulloso de que me puedan comparar con mi papá porque es una persona que admiro muchísimo en todos los aspectos… Obviamente que te comparen con alguien que tú admiras da orgullo", comentó convencido, dejando en claro el gran respeto que siente por el actor y cantante.