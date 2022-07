Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard se habrían separado tras cuatro años de matrimonio

Luego de cuatro años de matrimonio y de haberse convertido en padres del pequeño Sylvester Apollo, hace apenas un año, todo parece indicar que las cosas entre Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard no salieron bien y finalmente se han separado. Algo que no ha sorprendido a los seguidores de la pareja, pues en los últimos meses se habían vistos envueltos en un mar de rumores que apuntaban a una supuesta infidelidad del actor, mismos que se reforzarían luego de que la modelo se dejara ver públicamente sin su anillo de casada, lo que sin duda fue tomado como una señal de que algo no andaba bien en su matrimonio.

Ha sido una fuente cercana a la pareja, citada por People, quien ha confirmado que la separación de Emily y Sebastian se ha dado en los mejores términos, a pesar de que ha sido una decisión unilateral. "Se separaron recientemente. Fue decisión de Em. Le está yendo bien. Es fuerte y está concentrada en su hijo. Le encanta ser madre", dijo el informante a la revista, quien además detalló que Emily estaría buscando anular su matrimonio con el también presentador a través del divorcio.

Tal y como lo reportaba Page Six la semana pasada, los rumores sobre un posible distanciamiento entre Emily y Sebastian comenzaron a sonar fuerte luego de que la también actriz fuera vista haciendo algunas compras sin llevar su anillo de casada. Algo que se ha repetido en las últimas publicaciones que Ratajkowski ha hecho en su perfil de Instagram, dónde ha aparecido sin usar la increíble joya de diamantes que todos conocían, lo que ha sido interpretado por sus fans como un claro mensaje de la modelo sobre lo que estaría ocurriendo al interior de su relación. Cabe destacar, que hasta el momento ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto.

Así fue su relación

Fue en 2018 cuando Emily y Sebastian comenzaron a ser ligados románticamente, luego de que fueran vistos en una actitud sumamente cariñosa durante el Día de San Valentín. Unas semanas después, la pareja tomó la decisión de casarse en una sorpresiva ceremonia realizada en el ayuntamiento en Nueva York. Y aunque fueron muy discretos con su relación, Emily reveló meses después de su boda, durante una charla que sostuvo con el programa Busy Tonight, que antes de ser pareja y de convertirse en esposos, fueron muy buenos amigos. "Nos conocíamos desde hace mucho tiempo, de hecho él siempre bromea y dice: 'sí, todos piensan que nos casamos rápido, pero nadie sabe que me tuviste a prueba por dos años'", comentó la actriz.

Tal y como lo fue su boda, el momento de su compromiso fue igualmente atípico y espontáneo, pues Sebastian ni siquiera tenía listo el anillo con el que haría su propuesta, por lo que incluso Emily rechazó esa primera propuesta, aunque después se retractaría. "Me propuso matrimonio en Minetta Tavern y no tenía anillo, así que dije mmm, nah", compartió la modelo en marzo de 2021 durante una entrevista en el show de Jimmy Fallon, detallando que en ese momento Sebastian se las ingenió para que ella dijera que sí, pues en ese momento tomó un sujetapapeles y lo usó a modo de anillo, gesto que finalmente terminaría por doblegar el corazón de Emily.

