Gonzalo Vega Jr sobre su carrera y su familia: 'No me ha pesado el apellido'

Las exitosas carreras en el medio del espectáculo de algunos famosos no sólo les han merecido la admiración y respeto del público, sino que también han servido de inspiración para sus propios hijos. Ejemplo de lo anterior son las dinastías Pinal, Fernández, Castro, Aguilar o Derbez, en las que los hijos han seguido los pasos de los padres. Es inegable que en muchos estos casos, el apoyo y la experiencia de los papás ha sido valiosa para sus descendientes, sin embargo, el talento y trabajo propio ha sido crucial para triunfar en la industria. Alguien que bien puede dar cuenta de ello es Gonzalo Vega Jr, hijo del fallecido actor Gonzalo Vega y hermano de Marimar y Zuria Vega. Este joven actor ha seguido el mismo camino que su padre y hermanas, y como muchos en su misma situación, ha tenido que enfrentarse a la creencia de que por pertenecer a una familia famosa tiene todo resuelto en el ámbito profesional.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con apenas 27 años, Gonzalo Vega Jr ya ha participado en obras de teatro, telenovelas, series y películas, además de que ha incursionado como productor. Y no podría estar más satisfecho por haber tomado este camino profesional, pues así lo reconoció recientemente en una entrevista con People en Español. "Hasta ahorita, mi mejor decisión a nivel profesional, la primera ser actor; la segunda fue asociarme con Fernando Ramírez, que es mi mejor amigo, hicimos una productora hace ya seis años y disfruto muchísimo nuestra sociedad y nuestro espacio creativo", comentó. La estrella de Ninis, habló además de los retos que ha encontrado en su camino, asegurando que el mayor obstáculo que ha tenido que superar ha sido las limitantes que él mismo se ha puesto. "Creo que nosotros solos nos ponemos muchos obstáculos y suponemos muchas cosas que no tenemos que suponer y no creemos en nosotros. Pero bueno, todos los días tenemos obstáculos nuevos que enfrentar y si creemos en nosotros mismos podemos superar casi cualquier obstáculo", reflexionó, dejando ver una gan madurez a su corta edad.

VER GALERÍA

Gonzalo es consciente de lo que implica el pertenecer a una familia conocida en el medio, sin embargo aseguró que "no me ha pesado el apellido", pues sabe muy bien que los logros que ha alcanzado han sido resultado de su trabajo. "A veces le pesa a otras personas (quienes dicen): 'Ah, solo está aquí porque es hijo de tal'. Pero no, en mi carrera nunca he hecho nada por el favor de nadie, todo ha sido castings, ha sido un proceso largo, complicado, que he disfrutado mucho", aseguró. El intérprete acaba de estrenar Enfermo Amor, película en la que comparte créditos con su cuñado, Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega. Este proyecto se suma a otra cinta y una telenovela que tiene en puerta, de la que no ha compartido más detalles.

VER GALERÍA

Nunca permitió que su papá usara su influencia para ayudarlo

No es la primera vez que Gonzalo habla de su experiencia como actor siendo parte de una familia famosa, pues hace unos años se sinceró al respecto y reveló que nunca permitió que su papá, fallecido en 2016, usara sus contactos e influencia en la industria para ayudarlo en su incipente carrera. "Yo siempre lo hablé con mi papá, yo nunca permití que mi papá hiciera una sola llamada, ni un solo mensaje, ni nada. Todo lo que he trabajado lo hice con castings, con call backs, con trabajo", contó en 2019 en entrevista para el programa De Primera Mano. A su vez, reveló que, una vez regresó de Estados Unidos y empezó a tocar puertas las cosas no fueron sencillas. "Sí me desesperé cuando regresé de estudiar en Los Ángeles, estuve casteando dos años, y llegué a estar a punto de no ser actor", contó.

VER GALERÍA

Gonzalo Jr también también compartió entonces cómo ha sido llevar el mismo nombre que su famoso papá, quien a lo largo de sus 69 años de vida construyó una carrera plagada de éxitos en teatro, cine y televisión. "No me ha jugado en contra", dijo, y aseguró que el lazo de amor que siempre ha unido a los Vega ha sido más fuerte que cualquier circunstancia. "Creo que mi familia siempre fue muy unida, entonces en realidad no", continuó, y confesó incluso que antes de animarse seguir los pasos de su padre y hermanas lo pensó muy bien, pues temía a las comparaciones. "Yo antes no quería ser actor por ese miedo, el miedo a ser el 'hijo de', el 'hermano de', pero creo que he tenido suerte y creo que lo he hecho bien", reconoció.

VER GALERÍA