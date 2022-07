La cariñosa felicitación de Emily a su papá El Canelo por sus cumpleaños

Este 18 julio, familia, amigos y fans se volcaron en redes sociales para desearle un feliz cumpleaños a Saúl El Canelo Álvarez quien, este lunes, celebró su cumpleaños número 32. En medio de su concentración para la pelea que protagonizará el próximo 17 de septiembre cuando, por tercera ocasión, se enfrente a Gennady Goloykin, el pugilista recibió varios mensajes por su cumpleaños como el que le hizo llegar a través de Instagram la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, quien le escribió: “Mi querido Saúl, muchas felicidades por tu cumpleaños. Dios te bendiga, que sigas cumpliendo muchos más. Suerte para el 17 de septiembre, ahí vamos a estar saludos y bendiciones”. Entre las felicitaciones más especiales destaca la que le dedicó su hija mayor, Emily quien también recurrió a las redes sociales para celebrar la vida de su papá.

Esta vez, debido a que está volcado en su entrenamiento, El Canelo no celebró con una gran fiesta, para este año, el boxeador disfrutó de un íntimo festejo en casa en el que, eso sí, no faltó el mariachi cantándole Las Mañanitas. Fue su entrenador Eddy Reynoso quien, a través de su cuenta de Instagram compartió una historia de la celebración del boxeador a quien le escribió: "¡Feliz cumpleaños mi big boy!”, en el clip aparece El Canelo muy atento escuchando al mariachi, mientras su entrenador presumía el original pastel en forma de cuadrilátero. En este video se ve a El Canelo lucir un atuendo muy casual que consiguió con una camisa tipo polo, jeans y tenis.

Por su parte, Emily, su hija compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece fundida en un tierno abrazo con su papá, escribió: “¡Feliz cumpleaños al mejor de todos!”, en otra parte de esta publicación, mostrando el respeto y cariño que le profesa a El Canelo, se lee: “Lo amo papá”. Para Emily es muy importante continuar con el legado de disciplina que le inculcó su papá y desde hace varios años ella ha comenzado su propia historia en el deporte, en su caso, eligió la equitación, actividad donde se ha coronado en los primeros sitios.

Aunque Emily lleva una vida muy discreta, está acostumbrada a las cámaras y sabe muy bien qué responder cuando se trata de hablar de su papá. Durante su visita a la Ciudad de México para la Longines Champion World Tour, la joven habló con medios especializados en esta disciplina lo que significa para ella ser hija del boxedor: “Como deportista está orgulloso de mí, desde chica me apoya y siempre me quiere ver crecer cada día más. Yo siempre digo, obviamente, es un orgullo que mi papá sea una persona así, que le eche ganas a su trabajo, pero para mí es mi papá, es un ser humano más, para mí es mi papá”, comentó la joven amazona en mayo pasado.

El apoyo incondicional de su papá

En aquella ocasión, Emily reveló que su papá tuvo mucho que ver con que, desde muy pequeña, los caballos llamaran su atención: “Desde chica a mí me encantan los caballos, siempre era de que: ‘Yo quiero un caballo’, mi papá siempre ha tenido caballos y siempre me llevaba a montar”. Hace un mes, El Canelo se convirtió en el invitado más especial de la graduación de secundaria de Emily, un logro del que el boxeador habló en entrevista para El Gordo y la Flaca: “Se graduó y obviamente para mí son momentos emotivos”. Para él es muy importante la preparación académica de su primogénita: “Cuando yo empezaba decía: ‘Yo quiero que esté en una escuela bien, que tenga sus estudios’, lo que no tuve la oportunidad de tener yo, estoy orgulloso de ella”, agregó el tapatío.