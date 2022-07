'Feliz vida, mi amor...', Sofía Rivera Torres a Eduardo Videgaray en su cumpleaños 53

Con un sinfín de proyectos por realizar y una boda religiosa en puerta, es como Eduardo Videgaray ha llegado a los 53 años. El guapo conductor ha celebrado este cumpleaños tan especial rodeado del cariño de su familia y del amor de Sofía Rivera Torres, su esposa, quien se encargó de hacer de este día el más especial para el también locutor, quien sin duda tuvo uno de los mejores cumpleaños de su vida. De hecho, la actriz ha hecho eco de esta celebración a través de sus redes sociales, en donde ha compartido algunos aspectos de la fiesta que organizó para su esposo el pasado fin de semana, una ocasión en la que reunió a su círculo más cercano para celebrar la vida del simpático conductor del programa de radio La Corneta.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, la también presentadora compartió todo un álbum de fotografías y videos en las que mostró algunos detalles de la celebración de Eduardo, en donde pudimos ver a la familia del presentador y convivir con la de Sofía de lo más animados, así como al presentador soplar las velitas de su pastel. Al pie de la publicación, Sofía escribió unas lindas palabras para el cumpleañero, dejando en claro el gran amor que tiene por él, así como su gran sentido del humor, algo que sin duda ha caracterizado a la pareja. “53 y nunca te habías visto mejor… Feliz vida, mi amor @eduardovidegaray. No se pierdan al señor ‘babe’ con todos sus regalos puestos a la vez y el baile con el que inició su cumpleaños con skwinkle y él aplaudiéndome desde la cama. hay talento… ¡hay!”, escribió la presentadora haciendo referencia al video que compartió en el que se le puede ver bailando parada de manos y moviendo la cadera con mucho ritmo.

Según reveló Sofía en sus redes sociales, Eduardo disfrutó de una velada familiar de lo más divertida y entrañable, y aunque sus planes de celebración cambiaron de último minuto, pues Sofía tenía programado un viaje de trabajo para estos días que finalmente se retrasó, el festejado sin duda pasó un día muy divertido y especial, algo que él mismo se encargó de dejar en claro al agradecer a su esposa por todos los detalles que preparó para su día. “Gracias por ¡uno de los mejores cumpleaños de mi vida! ¡Te amo!”, escribió el presentador del programa ¡Qué importa!

VER GALERÍA

¿Cuándo será su boda religiosa?

Desde que los novios tuvieron luz verde para comenzar con los preparativos de la boda, pusieron manos a la obra y aunque el plan era casarse lo antes posible, Sofía Rivera Torres ya compartió cuándo podría realizarse el esperado enlace: “Ojalá pronto podamos festejar con todos ustedes. La verdad es que por temas laborales y siendo totalmente realistas, yo creo que será hasta principios del próximo año que hagamos nuestra boda, pero me súper entusiasma”, le confesó hace un par de semanas a sus seguidores

En esa misma ocasión, la actriz tambióen reveló cómo le gustaría que fuera su boda, así como las cosas que no quiere para ese día tan especial: “Preferiblemente aquí en la Ciudad de México, me gustaría que fuera con ese vibes de mansión abandonada no las Vizcaínas, no el exconvento de no sé qué, no San Hipólito, o sea mansión, mansión, una casa vieja, colonia, se me hace súper glamouroso y súper cool, ¿conocen un lugar así?”, confesó.

VER GALERÍA