Irina Baeva y la firme razón por la que solo tendrá una dama en su boda con Gabriel Soto

La ilusión es enorme en el corazón de Irina Baeva, pues a pesar de los inconvenientes por los que se ha tenido que postergar su boda con Gabriel Soto, los planes marchan de la mejor manera y lejos de cualquier presión. Desde el pastel, los vestidos de novia, la lista de invitados y hasta el menú para el especial día, son tan solo algunos de los detalles que la actriz, de la mano de su guapo prometido, ha contemplado a lo largo de los meses, tiempo en el que además tomó una firme decisión; la de solo tener una dama el día de su esperado enlace. Sincera, la intérprete expuso la razón detrás de esa situación, sin dejar de compartir cómo va todo hasta el momento de cara al soñado instante en que la vida de ambos dará un romántico giro.

Tan abierta como siempre a conversar con la prensa, Irina reveló cómo se prepara para el día en que por fin se transforme en una radiante novia, un capítulo que sin duda será inolvidable para Gabriel, pues pretende darle una grata sorpresa. “Para mí el momento más bonito de la boda es cuando sale la novia y el novio la ve, como que el efecto sorpresa, porque pues no se imagina. Obviamente no le he compartido nada, solamente sabe que son dos (vestidos), que son divinos y que me encantaron…”, conversó durante un reciente encuentro con los medios de comunicación de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

Irina fue más allá al confesar que dentro de la organización solo contará con una dama de honor, algo inusual en cualquier ceremonia que se celebre a la manera tradicional. Por supuesto, la intérprete expresó sin filtros el motivo por el que se decantó por esta opción, lo que implicó que tuviera una charla cercana con sus demás amigas. “Yo fui mala madrina en la boda de mi hermana, entonces la única persona que sería mi madrina (sería mi hermana). Ya les dije a mis amigas: ‘Oigan para que nadie se sienta solo voy a tener una dama de honor, va a ser mi hermana’…”, reveló la estrella de telenovelas como Me Declaro Culpable o Muchacha Italiana Viene a Casarse, visiblemente emocionada.

La actriz de origen ruso además ahondó en la manera en que abordó el tema con sus amigas, quienes asegura asumieron de la mejor manera su posición. “Todas ellas, obviamente, como que lo entendieron perfecto porque tengo muchas amigas a las cuales quiero y admiro mucho y me sería muy difícil escoger como que una y otra, ya sabes…”, apuntó. Eso sí, Baeva decidió reservarse en dónde será la luna de miel con su futuro esposo, dejando ver que en el tema de la maternidad también prefiere tomar todo con calma: “No me apresures”, respondió con sentido del humor a una reportera que le preguntó si entre sus planes ya estaba el de convertirse en mamá.

¿Seguirá las tradiciones mexicanas?

Ante la curiosidad de quienes la entrevistaban, Irina reveló si seguirá una de las tradiciones mexicanas que se estila en las bodas; la de llevar algo regalado, alguna cosa prestada y otra usada. “Yo no tengo ninguna de esas cosas, así de que algo como prestado, pero fíjate que mis zapatos, los que yo llevé ahorita justo para medir el largo del vestido, son unos zapatos que Gabriel me regaló en algún momento…”, comentó, para luego destapar otro detalle de los preparativos de su enlace que al parecer ya se ha concretado, el del pastel de novios. “Va a ser un pastel ruso, va a ser un pastel de miel”, apuntó.

