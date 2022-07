Una de las misteriosas chicas que fue vista con Luis Miguel rompe el silencio

No es secreto para nadie que Luis Miguel es un artista muy entregado, y que en los escenarios se abre por completo para conectar con el público. Sin embargo, fuera de sus presentaciones, el cantante es una persona sumamente reservada que protege al máximo su vida personal. Ha sido esta postura una de las razones detrás del éxito que obtuvo su bioserie, pues sus fans estaban ansiosos por conocer un poco más del lado íntimo de El Sol, pues aunque se aclaró que se trataba de una ficción, era un hecho estaba inspirada en sus vivencias y lo más importante, contada con su aprobación. En lo que respecta a su vida amorosa, por más que Luismi ha procurado ser discreto, sus romances siempre han llegado a los titulares de prensa, pues los paparazzi no pierden la oportunidad de captar al intérprete cuando está bien acompañado. Una guapa mujer que el año pasado fue vista con Luis Miguel, ha contado todo sobre su vínculo con el cantante, revelando aspectos poco conocidos sobre él.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Alessandra Zurek, es una modelo y empresaria de origen colombiano que en 2018 se colocó en el centro de los reflectores luego de que fuera captada junto a Luis Miguel. A diferencia de otras conquistas del cantante, esta guapa mujer ha sido más abierta al hablar de su relación con el cantante, siempre destacando el gran cariño y amistad que los une más allá del sonado romance que se dijo, hubo entre ellos. Ahora, mientras cobran fuerza las versiones de que El Sol tiene un noviazgo con la modelo Mercedes Villador, Alessandra ha sido entrevistada sobre el vínculo que mantuvo con el cantante y ha compartido algunos detalles de lo que vivió a su lado. En una charla para las cámaras de Despierta América, la también diseñadora de modas fue cuestionada directamente sobre si tuvo una relación sentimental con el intérprete. Ella se soltó a reír y después de unos segundos confirmó sonriente: "Sí".

VER GALERÍA

La colombiana fue cuestionada respecto a su estatus actual con el intéprete y su opinión respecto a las publicaciones que han vinculado a Luismi con otras mujeres. "Nosotros somos amigos, ahora mismo somos amigos muy especiales muy especiales", comentó. Alessandra es dueña de una cadena de restaurantes de comida saludable, los cuales han sido frecuentados por algunas personalidades, y según se ha dicho, también por El Sol, incluso se ha mencionado que él ha adoptado un estilo de vida afín al de estos locales, y que sería una de las razones detrás de su renovada y jovial imagen.

Alessanra ahondó en los inicios de su historia con el cantante, contando que los dos se conocieron hace años en u restaurante que ambos frecuentaban. "Yo veía a Luis Miguel el cantante, Luis Miguel la persona famosa, muchas vecss nos habíamos visto, pero nunca nos habíamos hablado", recordó, admitiendo que solo había habido cierto contacto visual. "(Es) muy coqueto... Y fue que te mueres de la risa, yo fui al baño, él también entró al baño y ahí empezamos a hablar y duramos 45 minutos metidos en el baño hablando.... Le dije, quiero tomarme una foto y él dijo 'te voy a hacer un estudio'", relató, admitiendo que ese comentario la sorprendió. "Porque a él no le gusta que uno se tome una foto con él", señaló, y además rechazó educadamente la petición del entevistador de compartir ducha fotografía. "Ese es mi recuerdo".

VER GALERÍA

La amistad que Alessandra atesora

El periodista mencionó las versiones sobre la supuesta intermitencia en la relación de Alessandra y Luismi, y ella se limitó a mencionar la sólida amistad que los une. "Ya llevamos siete años de una muy bonita amistad", comentó, y negó estar celosa por las imágenes que han circulado recientemente del intérprete con una guapa mujer, así como que ese sea el motivo que la animó a conceder la entrevista. "No me dan celos porque hay muchas que dicen ser sus novias o sus amigas especiales y en realidad son mujeres que son solo amigas de él, pero no te puedo decir algo que él nunca me ha dicho de su boca 'es mi novia, voy a empezar a salir con ella, voy a tener una relación con ella, no", dijo. Y cuando le preguntaron si estuvo enamorada de El Sol en algún momento, ella prefirió no confirmarlo: "Yo le tengo un cariño muy especial, muy especial", dijo. Lo que sí confirmó fue que pasaron juntos buena parte del confinamiento a inicios de la pandemia, y reveló que el cantante se tomó el encierro muy en serio, pues estaba temeroso por la situación. "Cuando estás con él, él es muy, muy pendiente de lo que tú quieras, es muy servicial", contó.

Alessandra habló de la convivenicia con el cantante y detsacó que es un buen conversador. "Es muy culto", dijo, y reveló que al cantante le gusta estar bien informado sobre diversos temas. "La última noticia que esté pasando en estos momentos... ya él la sabe", dijo, y descartó que si llegara a ver esta entrevista le hiciera algún reclamo. "No, la verdad es que yo nunca he hablado mal de él, no tiene por qué ponerse histérico conmigo, para nada, entonces yo trato de mostrar la cara buena y amable que él tiene porque para muchas personas él no es una persona cercana". Ante la pregunta del entrevistador, la modelo contó que Luismi habla de sus seres queridos, incluida su madre, Marcela Basteri. "Habla de todo el mundo... Y con muy buenos recuerdos de su madre", dijo.

VER GALERÍA