Belinda: 'A veces a quien más me he entregado más me ha apuñalado'

Son tiempos de constantes cambios para Belinda, no solo a nivel profesional, pues en lo personal logró salir adelante de su pasada ruptura amorosa con Christian Nodal, un hecho mediático que generó polémica, misma a la que hizo frente enviando contundentes mensajes siempre que fue necesario. Instalada en España, la cantante se enfoca en sus proyectos profesionales, como la grabación de la serie televisiva titulada Bienvenidos a Edén, producción de Netflix, así como de sus colaboraciones musicales. Lo cierto es que como parte de su transición la intérprete hace importantes reflexiones, entre ellas las de la manera en que han fluido sus relaciones personales, las más entrañables, así como los embates que ha sufrido por la exposición pública, un suceso que lamenta, sobre todo porque eso ha ocurrido mayormente en México.

Con el corazón en la mano, Belinda concedió una entrevista al diario español El País, en donde expuso detalles de su entorno afectivo, revelando que incluso se ha llevado algunas sorpresas negativas de quienes creía cercanos. “No puedo afirmar que tenga ni 15 personas que me quieran de verdad, creo que las puedo contar con los dedos de una mano…”, aseguró durante la charla. “A veces a quien más me he entregado más me ha apuñalado luego…”, añadió la estrella pop sin hacer referencia directa a alguna persona. Así mismo, y sin tocar el tema de su ruptura con Christian Nodal, expuso la estrategia que ha seguido ante las adversidades. “Hay veces que prefiero no decir cómo me siento de verdad, para que mis fans no vayan a la yugular de personas que me han hecho daño…”, confesó.

Ser una figura pública no es algo sencillo, por lo que Belinda lamenta los señalamientos de los que ha sido objeto a lo largo de los años, especialmente en México, país en el que ha desarrollado gran parte de su carrera sobre los escenarios. “Es triste, que en donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian…”, agregó la protagonista de telenovelas en su charla desde España, espacio en el que además habló de cómo asume su asceso a la fama desde que era pequeña. “Creces muy rápido, aunque en el fondo sigues siendo una niña. No era consciente de que tenía la responsabilidad de entretener a millones de personas, solo trataba de dar lo mejor de mí…”, afirmó.

Aprender de los errores

En días pasados, Belinda también habló de la razón por la cual se mantuvo un tiempo alejada de los escenarios, etapa en la que buscó abrirse camino en otras facetas de su vida. Sin embargo, la respuesta a las preguntas más esenciales surgió de un momento a otro, por lo que tomó la decisión de cambiar de planes. “Pensé que otras cosas en mi vida a lo mejor eran prioridad o le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer…”, dijo durante una entrevista concedida a Los 40 Principales en España.

Belinda además hizo énfasis en lo que implicó haberse enrolado en esa dinámica, lo que le hizo percatarse de que lo más importante en este instante era solo su carrera. “En este caso yo me desvié un poco pero el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo, para reencontrarte y para entender qué haces aquí, a qué vienes, cuál es tu misión. Y yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé sí, que otras cosas a lo mejor eran más importantes…”, explicó.

