La misteriosa chica con la que se ha visto a Johnny Depp

Desde que terminó el juicio por difamación con su exmujer, Amber Heard, Johnny Depp parece haber retomado por completo su vida. Todavía no se conocía el veredicto y él ya se encontraba en Reino Unido cumpliendo con las fechas que tenía pactadas con el músico Jeff Beck. Ha sido así que ha pasado las últimas semanas de gira musical por Europa. Como él mismo decía en su mensaje de agradecimiento, el veredicto a su favor, le devolvía la vida que perdió seis años atrás y cumpliendo con esto, se le ha visto tomar nuevos bríos. Es por esto que no ha faltado quien quiera relacionarlo con un nuevo amor. Si primero se le vinculaba con su abogada, Camille Vasquez, por la estrecha relación que tuvieron en la corte -algo que ella negó completamente y que quedó claro era solo un deseo de sus fans, al aparecer con su verdadera pareja-, ahora los rumores apuntan a otra dirección. No, no se trata de la modelo Kate Moss, que fuera su pareja y con quien se reencontrara después de que declarara a su favor en el juicio, sino de una joven con la que fue fotografiado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

‘La señora Heard está desesperada’, los abogados de Johnny Depp

La juez niega a Amber Heard desestimar el juicio contra Johnny Depp

Las imágenes de paparazzi que han llamado la atención fueron tomadas en la Arena Santa Giuliana, en Puglia, Italia. En ellas se le ve caminando en el backstage del concierto con una chica de melena pelirroja, con quien comparte risas y a quien ayuda a cargar su mochila al subir a la camioneta que los desplazaba. Aunque mucho se comentó sobre las imágenes, la realidad es que no muestran una actitud particularmente romántica, sino que una vez más se ve a Depp, como en el juicio, cálido y servicial. Según el Dailymail, la joven se encuentra hospedada en el hotel Brufani, al igual que Depp, por lo que no sería raro que se tratara de alguien del equipo de la gira.

VER GALERÍA

Un motivo para sonreír

En las imágenes que se han visto en las distintas ciudades en donde ha tocado, Johnny se deja ver siempre sonriente y cercano con la gente, y no es para menos, pues ha recibido buenas noticias recientemente. Apenas la semana pasada, la juez Penny Azcarate negaba a Amber Heard su petición de desestimar el juicio que se convirtió en un tema viral. La actriz a través de sus abogados había solicitado que se repitiera el juicio por lo que ellos determinaban inconsistencias, haciendo un especial énfasis en que el veredicto no correspondía con lo sucedido en la corte, además de señalar lo que ellos consideraban un problema con uno de los jurados.

Los representantes de Johnny Depp niegan su regreso como el Capitán Sparrow

Ante esto, los abogados de Depp ingresaron un documento que dejaba claro que consideraban que la actriz estaba ‘desesperada’ y explicaron puntualmente por qué el juicio era válido. Solamente un día después, la juez tomó su resolución y dejó claro que todo lo sucedido en el juicio se llevó a cabo dentro del margen de la ley y que el veredicto se sostiene. Además, apuntó a que no hubo ningún problema con el jurado que señalaban, y aún habiéndolo, es obligación de los equipos legales reportarlo durante el juicio, por lo que esto no es motivo para desestimar la resolución final. Con esta decisión, se mantiene la deuda millonaria que Amber tiene con Johnny, y que sus abogados han dejado claro que no puede pagar. No se sabe, qué procederá en este caso, pues se ha establecido que el dinero debe ser entregado y al parecer, Depp no tiene intensión de perdonar la deuda.

VER GALERÍA