Sasha Sökol confirma que ha ratificado su denuncia en contra de Luis de Llano

Tal como lo anunció, Sasha Sökol cumplió con proceder legalmente en contra de Luis de Llano, con quien sostuvo una relación sentimental en el pasado cuando tenía 14 años y él 39. La cantante se sinceró sobre esta situación en marzo pasado, lamentando haber sido víctima de abuso por parte del productor televisivo, quien negó estos señalamientos a través de un comunicado, en el cual rechazó haber actuado de forma inmoral. Durante un reciente encuentro con la prensa, la intérprete se mostró reservada por indicación de sus abogados, según afirmó, aunque sí fue clara sobre su manera de dar continuidad a esta circunstancia, con la que busca motivar a todos aquellos que atraviesen por algo similar, tal cual lo expresó en mayo pasado, al advertir que el día que hiciera su denuncia lo daría a conocer públicamente.

Amable y dispuesta a conceder unos minutos a la prensa, Sasha respondió a las preguntas de los reporteros que la abordaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México, quienes quisieron averiguar cómo iba el tema de la denuncia en contra de Luis de Llano. En ese espacio, ella confirmó lo que tiempo atrás ya había anticipado; no quedarse de brazos cruzados. “Hace un mes puse la demanda, no he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron…”, dijo la también conductora de televisión, que del mismo modo ha ocupado sus redes sociales para ahondar en detalles de esa experiencia que asegura la marcó para siempre, pues por varios años solo cumplió con guardar silencio, algo que la llevó a reflexionar y a tomar cartas en el asunto a pesar del tiempo transcurrido desde entonces.

Ante la insistencia de la prensa que con atención escuchó sus declaraciones, Sasha fue puntual al referirse a dicho procedimiento legal, el cual llevó a cabo de manera oficial y de forma reservada. “Pero ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más. Ya está ratificado, ya está notificado, ya todo…”, agregó la ex Timbiriche durante el encuentro con los medios. Recordemos que la cantante alzó la voz sobre esta situación tras lo comentado por De Llano durante una entrevista, misma que el realizador compartió con Yordi Rosado en marzo pasado, espacio en el que habló del romance que sostuvo con Sökol.

La reflexión de Sasha

En mayo, Sasha concedió otra entrevista a la prensa, en la que destacó uno de los principales objetivos de su denuncia, pues espera así sentar un precedente que pueda motivar a quienes hayan vivido asuntos similares. “Ojalá que mujeres y hombres que hayan sido víctimas de abuso puedan, a través del apoyo de las autoridades y de las leyes levantar la voz y encontrar justicia, sobre todo…”, expresó en aquel momento, en el que además ahondó en la manera en que se manejó públicamente ese acontecimiento de su vida durante esa época. “Si los medios no hubieran normalizado lo que pasó, tal vez yo no hubiera vivido lo que viví, ¿estás de acuerdo?”, dijo puntual.

Así mismo, la intérprete pidió ahondar en este tipo de problemáticas debido a los considerables daños que esto provoca en las víctimas de abuso, algo que a ella no le ha resultado fácil asimilar, según confesó. “Como Luis de Llano y yo nos hemos dedicado tantos años al entretenimiento, yo entiendo que algunos puedan pensar que esto es un espectáculo, no lo es, es un tema profundamente doloroso y que tiene unas consecuencias gravísimas, así que, en nombre de los niños y niñas que están siendo o han sido víctimas de abuso, yo les pido, con enorme cariño que elevemos el nivel de conversación. Les agradezco mucho que respeten este momento tan doloroso que estoy viviendo”.

