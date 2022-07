Talina Fernández admite que anhela retirarse: 'Me gustaría estar en un barco y recorrer el mundo'

Pocas personas han logrado lo que Talina Fernádez ha construido en su faceta profesional: una larga y exitosa carrera que se ha prolongado por más de cinco décadas. La sencillez, transparencia e innegable elocuencia con la que se ha conducido a lo largo de estos años le han valido el sobrenombre de La Dama del Buen Decir. A sus 77 años es un personaje no sólo es un rostro vigente en la televisón, sino también muy querido por el auditorio. Hace apenas unos días se dio a conocer que la conductora sería una de las estrellas en un famoso reality show de cocina, noticia que de inmediato emocionó a sus fans. Y es que ella ha sabido reinventarse y explorar diversas plataformas para seguir en contacto con el público. Y si bien ella ha admitido estar muy feliz y agradecida por todas estas experiencias, recientemente reconoció que le gustaría retirarse de la pantalla para materializar algunos sueños que tiene por cumplir.

Talina, quien se había venido desempeñando como colaboradora del matutino Sale el Sol, fue destapada hace poco como una de las participantes de MasterChef Celebrity, programa en el que el público espera ver sus dotes de cocinera. Y aunque se ha deja ver entusiasmada por este proyecto, lo cierto es que entre los planes de la presentadora el que más la llena de ilusión no tiene que ver con foros de televisión. "Me gustaría estar en un barco y recorrer el mundo", confesó en entrevista con el medio Zócalo. Sin embargo, si algo caracteriza a esta mujer es su profesionalismo y la seriedad con la que asume su trabajo, así como todos sus compromisos, ello a pesar de que reconoce que los años le han cobrado factura a nivel físico. La Dama del Buen Decir reveló que tiene algunos pendientes que concluir antes de animarse a decir adiós a su carrera. "Voy dando bandazos como borrachita... Ya no quisiera trabajar mucho, quisiera poderme retirar, arreglar mi situación económica y viajar", explicó.

Para Talina es importante tener cierta tanquilidad y estabilidad antes de despedirse del público para poder disfrutar plenamente sus días de retiro. Y aunque no hay una fecha clara aún, ella ya tiene en sus planes algunos de los destinos que le gustaría visitar cuando deje a un lado su carrera. "Espero algún día poder dejar de trabajar y viajar a lo que me falta de conocer del mundo, como Sudáfrica o Islandia", compartió. Con la sinceridad que la caracteriza, la presentadora admitió que su situación económica actual no es tan holgada como le gustaría que fuera, por lo que no puede aventurarse dejar de trabajar ahora y menos si espera cumplir su sueño de recorrer el mundo. "No lo puedo hacer ahora porque no tengo el dinero en este momento, necesito seguir comiendo tres veces al día", dijo con buen sentido del humor.

Al hablar el momento que vive actualmente en su carrera, fue inevitable recordar sus inicios en la televisión, así como los motivos que la empujaron a incursionar en este medio. "Yo no tenía vocación de comunicadora, yo tenía hambre", admitió. Talina debutó en la pantalla chica en 1970 como modelo en el programa La Cosquilla, sin embargo, nuca dejó de buscar mejor oportunidades, aprovechando además sus conocomientos. "Me aventaba a todo poque estaba a cargo de mis tres hijos, aunque su papá me ayudó un tiempo y mi suegra me hizo el favor de pagarles las colegiaturas, pero yo tenía que vestirlos, llevarlos al doctor y todo lo demás", contó, revelando además cuál fue su motor. "Con la preparación que tenía, con la fuerza y la juventud pues me aventé a hacerlo todo, con vergüenza, no queriendo fallarle a nadie y así son 53 años los que llevo en la televisión", compartió.

Demostró que no hay edad para encontrar el amor

A la espera de poder cumplir su anhelo de retirarse y viajar, Talina disfruta su papel de madre y abuela, el cual no deja de traerle grandes satisfacciones. No obstante, hace un tiempo llegó una nueva ilusión a su vida: José Manuel, un empresario que logró conquistarla. La conductora de ha confesado estar muy feliz por esta nueva oportunidad en el amor y ha revelado que su familia le ha brindado todo su apoyo en esta relación sentimental. Sin embargo, ha descartado la posibilidad de oficializar su relación por medio de la vía legal, dejando la puerta abierta a celebrar únicamente una ceremonia íntima para recibir una bendición. "Nada que el vestido blanco, no, no, ya no estamos en edad de eso", contaba hace unos meses en Despierta América. "Llegamos con unas experiencias; él primero fue viudo, luego divorciado. Yo me casé tres veces, y yo creo que si no hubiéramos vivido lo que vivimos los dos, los años que no nos conocimos, no seríamos las personas que somos ahora", contaba en otro momento en Sale el Sol.

