¿Esta la prueba definitiva de que Kendall regresó con su novio?

Aunque de todas las hermanas Kardashian-Jenner Kendall es la más discreta respecto a su vida privada, no ha logrado librarse de los rumores en torno a su vida privada y específicamente sobre la sentimental. Y es que desde hace unas semanas mucho se ha hablado sobre la relación de la modelo con el guapo Devin Booker, la cual ha procurado mantener al margen de su vida pública, pues se ha especulado sobre un supuesto distanciamiento entre la pareja, el cual se habría dado a su regreso de Italia, donde pasaron unos días por la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker. Sin embargo, todo parece indicar que Kendall y Devin se han dado una nueva oportunidad, pues el basquetbolista ha reaparecido en las redes sociales de su novia, lo que finalmente confirmaría que su relación sigue adelante y que todo vuelve a estar bien entre ellos.

A través de sus historias de Instagram, Kendall compartió una serie de fotografías y videos en los que mostró los detalles de look de fiesta que eligió para este fin de semana, sin revelar la ocasión que ameritaba el que luciera tan elegante. Y aunque en todas las imágenes lucía espectacular, lo cierto es que la foto que más ha llamado la atención de sus fans es aquella en la aparece al lado de Devin, quien posa detrás de Kendall, tomándola cariñosamente de la cintura, luciendo guapo y elegante para la ocasión.

Cabe destacar que Kendall decidió subir la postal sin que se pudiera observar el rostro de los dos, siguiendo la línea de discreción con la que ha manejado su relación con Devin y en general toda su vida. Sin embargo, ha quedado en claro que quien aparece en la fotografía es el guapo jugador de la NBA, pues sin duda quedó en evidencia la complicidad que existe entre ellos, así como el gran amor que se tienen gracias a la cariñosa forma en la que posaron.

A pesar de que Kendall y Devin han sido muy prudentes a la hora de compartir los detalles de su relación en redes sociales, donde esporádicamente suelen dejarse ver de lo más enamorados, lo cierto es que no es raro ver a Kendall disfrutando de los partidos de su novio en vivo. Algo de lo que habló durante una entrevista que sostuvo en el show de Jimmy Kimmel, donde reveló que no se pierde ninguno de los juegos de su novio. “Por supuesto, veo cada uno de sus juegos, a menos de que tenga -anoche tuve una cena, pero todos mis amigos y familiares saben que, me gusta sentarme con mi teléfono en dónde sea que esté… Siempre he sido una fanática del basquetbol desde, básicamente con Khloé, me acuerdo que solíamos ir a los partidos de los Lakers cuando era muy chica, así que he sido fanática de la NBA por un largo tiempo”.

¿Por qué ha apostado por la discreción?

Durante el capítulo especial por el fin del reality familiar Keeping Up With the Kardasnians, Kendall dio detalles de por qué, a diferencia de sus hermanas, ella ha querido mantener su vida privada alejada de los reflectores: “Siempre ha sido mi preferencia personal, creo que me hace la vida más fácil y la relación es mucho mejor así. No quiero ofender a mis hermanas, pero para mí, mantener mi vida amorosa en un segundo plano siempre me ha funcionado. Desde que Kylie y yo somos pequeñas, hemos visto a nuestras hermanas mayores lidiar públicamente con sus matrimonios y rupturas. Para mí, eso debería ser un asunto privado, del que nadie tiene derecho a juzgar”, explicó.

