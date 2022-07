'Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera', Aislinn Derbez

Sin duda alguna, Aislinn Derbez es una de las celebridades más transparentes del mundo del espectáculo. Y es que la bella actriz siempre está dispuesta a compartir los detalles más importantes de su vida personal y profesional a través de las profundas reflexiones que suele publicar en sus redes sociales o incluso cuando sus mismos fans la cuestionan sobre algún tema en específico. Tal y como sucedió recientemente, cuando la actriz habló de la etapa de vida en la que se encuentra y sobre el estatus de su relación con Jonathan Kubben, con quien mantuvo una relación de algunos meses y la cual finalmente ha terminado, según confirmó la misma Aislinn en sus redes sociales.

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas que organizó con sus seguidores a través de su perfil de Instagram que la intérprete habló a corazón abierto de su vida sentimental, dejando en claro que actualmente se encuentra soltera y por supuesto muy feliz y plena con la etapa de vida por la que atraviesa. Y es que de manera directa uno de sus fans le preguntó: “¿Tienes pareja?”, a lo que Aislinn respondió de lo más sincera: “Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera”, dejando en claro así que su relación con Kubben ha terminado.

La intérprete ahondó más en el tema y reveló que por ahora se encuentra enfocada en disfrutar de la compañía de su familia y su círculo de amigos, así como reconectando con gente de la que se había alejado, por lo que aseguró que se siente plena en este momento de su vida. “Antes ponía mi atención solo en la familia y la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectando con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”, agregó la mayor de los hermanos Derbez, quien de la forma más sincera admitió tener altibajos y ciertas inseguridades, lo que no le impide disfrutar su vida.

Cabe destacar que el pasado 27 de mayo, Jonathan Kubben compartió una linda fotografía en la que se le podía ver posando de lo más sonriente al lado de Aislinn durante el viaje que realizaron juntos a Arabia Saudita. Al pie de la publicación, Kubben compartió una emotiva reflexión en la que habló acerca de la amistad, una oportunidad que aprovechó para agradecerle a Aislinn por la compañía en esta increíble travesía, lo que finalmente levantó sospechas entre sus seguidores. "Los buenos amigos te ayudan a levantarte cuando te caes. Los mejores amigos se ríen y te hacen tropezar de nuevo. ¡Gracias por este increíble viaje!".

Aislinn, en su mejor momento

Si bien, Aislinn Derbez revelaba hace unos días que no ha tenido días fáciles, eso no quiere decir que todo en su vida se encuentre mal. Al contrario, la hija de Eugenio Derbez ha encontrado la forma de enfocarse en los múltiples proyectos que tiene en pie y en puerta, sin dejar de lado su vida sentimental y familiar. Un balance que no ha sido fácil encontrar, pero que a lo largo de los años Aislinn ha aprendido a manejar, teniendo siempre claras sus prioridades y sus quehaceres. Así lo reveló la actriz durante la celebración de su cumpleaños número 36, una ocasión en la que decidió tomarse una larga temporada lejos de casa, en medio de la playa y en compañía de su hija Kailani y algunos de sus amigos más cercanos. “El año pasado mi mente jamás hubiera concebido darme un espacio largo para una experiencia así (pues siempre sentía que estaba demasiado ocupada y saturada), pero este año decidí que seguir viviendo así ya no era opción, vivir esto lo puse como la prioridad más importante… y vaya que ha valido la pena. Infinitamente agradecida con la vida por este cumpleaños y con todas las nuevas personas hermosas que han sido parte de él”, expresó en aquel entonces, dejando en claro cuáles son sus preocupaciones reales ahora que ha aprendido a valorar más su tiempo libre.