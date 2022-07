Rumores de infidelidad rodean al matrimonio de Emily Ratajkowski con Sebastian Bear-McClard

Emily Ratajkowski ha convertido las calles de Nueva York no sólo en su propia pasarela para presumir sus looks más retadores también las ha hecho partícipes de varios momentos clave de su vida amorosa y su reciente faceta como madre. Fue en esta misma ciudad el pasado jueves que la supermodelo levantó sospechas de que podría estar atravesando un episodio complicado en su matrimonio luego de que fue captada sin su argolla de matrimonio mientras paseaba con su hijo, Sylvester, por La Gran Manzana. Su reciente aparición toma relevancia dados los últimos reportes que circulan en los medios estadounidenses y que apuntan a que la actriz habría tomado la decisión de separarse de su esposo, Sebastian Bear-McClard, en medio de los rumores de infidelidad que rodean al afamado productor neoyorquino conocido por su trabajo en el cine independiente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Emily Ratajkowski se cuela en el último episodio de 'Euphoria'

De Emily Ratajkowski a Hiba Abouk: esta primavera los labios serán súper rojos

Las especulaciones sobre una crisis matrimonial surgieron a principios de esta semana, pero tomaron mayor fuerza después de que una persona cercana a Ratajkowski aseguró a Page Six que ella está planeando divorciarse de Bear-McClard, de 41 años, tras enterarse de que le ha sido infiel. “Sí, la engañó. Es un infiel en serie. Es desagradable”, dijo la fuente el viernes, un día después de que fue vista sin su anillo de boda.

Sin embargo, el productor, que está detrás de películas como Good Time, Diamantes en bruto o Heaven Knows What, aún lucía su argolla el pasado miércoles cuando se le vio sentado en un banco afuera Cafe Cluny, un lugar concurrido por las celebridades en Nueva York. Hasta el momento no hay registro de que la modelo, de 31 años, haya presentado una solicitud de divorcio en el sistema judicial.

VER GALERÍA

Ni la pareja ni sus respectivos representantes se han pronunciado aún sobre los rumores de separación. Pese a ello, Ratajkowski no ha desaparecido del lente de los paparazzi y continúa con sus salidas públicas y paseos rutinarios. El viernes fue fotografiada luciendo un crop top blanco y unos jeans mientras paseaba a su perro Colombo también sin su anillo, una escena similar sucedió el sábado por la mañana, sólo que ese día iba enfundada en un sencillo vestido color rojo que abrazaba a la perfección su figura.

La empresaria nacida en Londres se ha mostrado ante las cámaras sin su sortija de matrimonio en más de una ocasión durante las últimas semanas, según reporta el Daily Mail. A principios de julio durante un viaje a París compartió varias fotografías a través de su cuenta de Instagram en las que posa sin el mencionado anillo. Además de que el Día del Padre, celebrado en junio, no publicó ningún mensaje o felicitación para su esposo.

VER GALERÍA

Cronología de la relación de Emily Ratajkowski y Sebastian Bear-McClard

La fundadora de la marca Inamorata comenzó a salir en plan amoroso con Sebastian Bear-McClard en 2018, tres meses después de que terminó su noviazgo con el productor musical Jeff Magid. Ese mismo año, el 13 de febrero, Bear-McClard y la modelo hicieron su primera aparición pública en La Poubelle, California. Tan sólo dos semanas más tarde se dieron el ‘sí’ durante una ceremonia civil en Nueva York, a la que asistieron únicamente sus amigos más cercanos.

Nos encanta el nuevo flequillo de Emily Ratajkowski: ¿a qué rostros favorece?

Desde su boda con el productor de cine, la estrella no había dejado de presumir su anillo de boda que, según dijo en julio del 2018, fue diseñado por ella y su esposo con la ayuda de su amiga la diseñadora de joyas Alison Chemla. En octubre del 2020 anunciaron que estaban esperando a su primer bebé con un video para Vogue dirigido por Lena Dunham. “Nos gusta responder que no sabremos el género hasta que nuestro hijo tenga 18 años y entonces nos lo hará saber”, señaló Ratajkowski.

Finalmente en marzo del 2021 la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo, Sylvester Apollo Bear. La última vez que se les vio juntos fue a mediados de junio disfrutando del sol y la playa en Porto Ercole, Italia.

VER GALERÍA