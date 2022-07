¿Por qué el talento actoral de Victoria Ruffo ha puesto en aprietos a José Eduardo Derbez?

Sin duda alguna, José Eduardo Derbez y su mamá, Victoria Ruffo, han construido a lo largo de los años una sólida relación que los ha llevado a conocerse de tal manera, que pueden comunicarse entre ellos con tan solo una mirada o un gesto. Algo de lo que recientemente el actor habló durante su participación en el programa Miembros al Aire, en donde reveló que, a pesar de que su mamá es una excelente actriz, él ha aprendido a identificar cuando la artista hace uso de su talento artístico para convencerlo o conseguir algo, especialmente cuando se trata de derramar unas cuantas lágrimas, algo en lo que Victoria es una experta, pues es reconocida por sus grandes escenas dramáticas en las telenovelas.

Así lo reveló el guapo actor al admitir que en más de una ocasión ha hecho llorar a su mamá por las cosas que suele hacer, algo que aceptó un tanto avergonzado. Sin embargo, también dijo que en ocasiones ha sido víctima del talento de su mamá, quien ha derramado algunas lágrimas con tal de conseguir algo de él. “Yo sí la he hecho llorar, pero cuando la hago llorar porque sé que sí me (pasé) o porque me quiere convencer de algo”, contó el intérprete entre risas, causando la curiosidad de sus compañeros, quienes le pidieron que ahondara más en el tema.

El también hijo de Eugenio Derbez reveló que cuando se da cuenta que todo se trata de una actuación de inmediato se lo hace saber a su mamá, por lo que a Victoria no le queda de otra que limpiarse las lágrimas con la esperanza de haber convencido a su hijo. “Cuando la volteo a ver (y me doy cuenta que está actuando) y es: ‘Híjole’. Me acerco y le digo: ‘Te estás pasando’. Entonces cuando la cacho siempre le hace (se limpia las lágrimas) y dice: ‘Bueno, ¿entonces sí o no?’”, contó el actor, causando las carcajadas de sus compañeros.

En ese mismo sentido, José Eduardo reconoció el gran talento histriónico de su mamá, pues reveló que incluso ella misma se ha llegado a conmover con sus icónicas actuaciones. “¿Sabes qué me pasó una vez? Hace muchos años, no me acuerdo en que telenovela era, pero yo llegue de la escuela y entro a su cuarto para decirle que ya llegué, la saludo y ella estaba viendo una novela de ella y sale una escena en donde está llorando y ella viéndose estaba llorando. Y yo le digo: ‘No puede ser que estés llorando, viendo la escena de tu novela. Lloras allá y lloras acá’”, señaló entre risas.

El gran amor que José Eduardo le tiene a su madre

En lo que se refiere a las redes sociales, José Eduardo suele ser un hombre de pocas palabras, sin embargo, es muy directo al expresar sus sentimientos a los suyos. "Madre, te amo muchisísimo, ¡feliz día!", escribía el pasado 10 de mayo en una dedicatoria a Victoria. Y hace unas semanas compartió una foto junto a ella indicando que estaba de festejo. Sin embargo, en otras ocasiones, el joven intérprete se ha abierto mucho más para expresar lo que siente hacia personas tan importantes como lo es la actriz. El año pasado, en una charla con su hermana Aislinn para su podcast La Magia del Caos, fue cuestionado por ella: “¿De qué te agarras tú en tus momentos más difíciles? Y quiero que me digas cuáles han sido tus momentos más cab%$#& … ¿Qué haces, qué herramientas tienes?”, preguntó ella. “Siempre me agarro de mí, siempre he entendido que me tengo a mí, y siempre me voy a tener a mí, y si no me recargo en mí, nadie más va a estar ahí, no puedo yo depender de nadie más”, respondió entonces el actor.

Pero, aunque dejó clara esta postura, reconoció que el apoyo de su madre ha sido crucial para salir adelante en los momentos más difíciles. “Una de las grandes fortalezas que tengo es mi mamá, yo creo que sin mi mamá mi mundo se vendría muy cab3$% abajo”, admitió. “En el momento que yo puedo llegar a estar débil en mi vida, yo la veo 5 minutos, la abrazo y me recargo de todo y vuelvo a tener la fuerza que necesito para salir adelante, para seguir echándole ganas y para seguir con todo”, expresó actor. “Con 5 minutos que tenga abrazándola ya la armé, eso es algo que me ha ayudado muchísimo”, confesó. Estas palabras conmovieron mucho a Aislinn: “Eso está súper bonito”, comentó.

