'Qué suerte tenemos de tenerte en nuestras vidas ', Pato Borghetti a Odalys Ramírez en su cumpleaños 35

Sin duda alguna, Odalys Ramírez atraviesa por un momento de plenitud en su vida. Y es que además del éxito profesional que ha tenido gracias a proyectos como el programa ¡Cuéntamelo ya! y el noticiario que conduce al lado de Paola Rojas, la presentadora no podría estar más feliz con la hermosa familia que ha formado de la mano de su amado Pato Borghetti y de sus dos hijos, Gia y Rocco, quienes sin duda son el centro de sus vidas. Es por eso que ahora que la presentadora ha cumplido 35 años, lo ha celebrado por todo lo alto, rodeada del amor de su familia y en especial del de Pato, quien a través de redes sociales le ha dedicado una romántica felicitación a la cumpleañera.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de su perfil de Instagram, Pato compartió un lindo álbum de fotografías en las que mostró algunos de los instantes más entrañables que han vivido a lo largo de su relación, desde que eran novios hasta ahora que han formado una hermosa familia. Al pie de la publicación, el presentador de Venga la Alegría escribió unas lindas palabras para su amada Odalys, en las puso en alto su linda historia de amor. “¡Feliz cumple amor de mis vidas! @odalysrp, cuando apenaste conocí te dije que eras un milagro y ahora, después de tantos años y tanto camino recorrido juntos, lo siento más que nunca. A veces no me explico cómo tengo tanta suerte, porque tú no pareces real, pero lo eres y eliges estar conmigo. Qué suerte tenemos de tenerte en nuestras vidas, a todos nos haces mejores personas con tu amor, generosidad, energía y ¡alegría!”, expresó el también cantante de lo más enamorado.

Como era de esperarse, la publicación de Pato generó toda una ola de mensajes dedicados a Odalys de parte de los fans del argentino, quienes no han dejado de enviar sus buenos deseos a la guapa presentadora, entre ellos algunos famosos como René Strickler, gran amigo de la pareja, quien emocionado envió sus felicitaciones a la cumpleañera. Lo mismo ha sucedido a través de redes sociales, donde algunas de las compañeras de Odalys en ¡Cuéntamelo ya! también ha hecho eco de esta fecha tan especial, deseándole solo lo mejor a la festejada en este año que comienza.

VER GALERÍA

Cabe destacar que, a lo largo de este sábado, Pato y Odalys han compartido cómo ha sido la celebración de la cumpleañera, quien desde las primeras horas de este 16 de julio fue consentida con los detalles más especiales de sus hijos, quienes despertaron a la conductora con algunos regalos, un pastel y por supuesto, Las Mañanitas, todo esto organizado por Pato, quien se ha encargado de que cada minuto de este día sea especial para su amada, quien comenzó las celebraciones por su cumpleaños 35 desde hace unos días, cuando reunió a algunos integrantes de su círculo más cercano para celebrar en casa.

El mensaje de Odalys al cumplir 35

Ilusionada por descubrir todo lo que esta nueva vuelta al sol traerá para ella, Odalys Ramírez escribió un emotivo mensaje en el que se mostró agradecida por todas las cosas buenas que han sucedido en su vida, así como por todo el cariño que le han hecho llegar a propósito de esta celebración. “¡Felices 35 a mí! Llena de motivos para agradecer. Contenta, amada, realizada personal y profesionalmente. Tan llena de ilusiones y proyectos. La vida es bonita. Gracias a todos por su cariño y acompañamiento en las redes sociales. Gracias a mi familia y a mis amigos por completarme y hacerme sentir tan querida todos los días de mi vida”, expresó emocionada.

VER GALERÍA