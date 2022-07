Camille Vasquez y el momento en el que presentó a Johnny Depp con su novio

Johnny Depp ha retomado su carrera musical sin prestarle mayor interés a los intentos de los abogados de Amber Heard por apelar el veredicto del juicio que enfrentó al ex matrimonio entre abril y junio. Días después de que la juez Penny Azcarate rechazara la solicitud del equipo legal de la actriz para repetir el proceso debido a un supuesto problema con un miembro del jurado, el actor se reencontró con la abogada que fue determinante en el camino para ganar el litigio y que puso en jaque a la estrella de Aquaman en la corte de Fairfax, Virginia, con sus férreos interrogatorios. La reunión del protagonista de Piratas del Caribe con Camille Vasquez en Praga a un mes de que concluyó el episodio que los llevó a tribunales no ha pasado desapercibida, aunque en ésta ocasión las circunstancias fueron completamente distintas, ya que se les vio pasando un agradable momento a lado del novio de la experta en leyes.

Camille Vasquez, que celebró su cumpleaños número 38 el 6 de julio, se tomó unas merecidas vacaciones en Europa. Tras un breve periodo en Wimbledon se trasladó en compañía de su pareja, Edward Owen, a la capital de la República Checa, donde Johnny Depp ofreció un concierto como parte de su gira con el guitarrista Jeff Beck, junto al que lanzó el pasado viernes un disco de blues y rock titulado 18, nombre que evoca a la rebeldía y la lozanía de su juventud.

Una vez que se retiraron al backstage del show, Camille decidió aprovechar el afable momento para presentar a su novio con el actor, de 59 años. En el video, que circula en redes sociales y fue captado por un fan, se observa a la abogada sonriendo y conversando con Johnny, quien interrumpe su charla por un segundo para saludar al público que los mira atentamente.

Acto seguido el actor estrechó su mano con la de Edward Owen, que estaba de espaldas a las cámaras y llevaba una camisa azul marino. Ambos se mostraron encantados de por fin conocerse y cruzaron algunas palabras. También asistieron a la presentación del histrión dos integrantes de la firma Brown Rudnick, de la que Camille se convirtió en socia luego de su excelente labor en la querella de Johnny contra Amber.

Para el concierto Camille decidió llevar un look casual conformado por una sencilla blusa de tirantes de seda color marrón y unos pantalones de mezclilla que combinó con una bolsa negra y un calzado de tacón alto, sin duda, un atuendo que contrasta con los sobrios y elegantes trajes que solía lucir durante las audiencias del mediático juicio por difamación en el que el jurado falló a favor de Johnny y determinó que Amber debe pagarle 10 millones de dólares en materia de daños y perjuicios.

Previo al viaje Camille compartió en una entrevista con Raúl Molina, de El Gordo y la Flaca, que su novio preparó una serie de actividades para festejar su cumpleaños en Europa, entre ellas el encuentro con Johnny que se hizo realidad este lunes. “Voy a estar este verano en Europa, donde él va a estar tocando con Jeff Beck, entonces él me dijo que si quiero, vaya a verlo”, dijo. Además del concierto en Praga, Edward Owen le organizó a la abogada una fiesta en Londres, y una fuente cercana a la pareja le dijo a TMZ, que disfrutarían de los conciertos por separado de Elton John y The Rolling Stones.

La conocida en Estados Unidos como La Reina del Contrainterrogatorio acaparó los reflectores por su profesionalismo y acertada forma de proceder. Semanas más tarde que se dictó el veredicto a favor de Johnn, Camille expresó la dicha que sentía al ser testigo de que el actor ha podido limpiar su imagen. “Todavía me emociono al pensar que le he devuelto de nuevo su vida y que ha vuelto a sonreír como no lo había hecho en los últimos seis años”, comentó en exclusiva para ¡HOLA!.

La abogada se sinceró con Raúl Molina sobre el apoyo que le brindó a Depp en el transcurso del litigio: “Claro que sí es mi amigo, pero primero es mi cliente. Él estaba pasando por algo bien difícil. Y yo quiero mucho a mis clientes, y soy hispana, a mí me gusta abrazar y tocar a la gente”.

